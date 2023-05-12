В Одессе известный украинский певец передал военным багги, чтобы сбивать дроны (фото, видео)

Боевую машину баги сделали волонтеры общественной организации «Мастерская несокрушимости» из советского автомобиля 1971 года выпуска. Новый автомобиль волонтеры передали мобильным группам ПВО Военно-морских сил Украины 11 мая. Именно в этот день Артем Пивоваров дал благотворительный концерт в поддержку ВСУ в Одессе, который прошел в Театре Музкомедии.

Как передает «Одесса. Суспільне», машина приехала в плохом состоянии: волонтеры срезали крышу, стойки, перебрали мотор и ходовую, выварили каркас, чтобы она не сломалась, установили пулеметную установку. Для нее полностью волонтеры выварили раму из качественного металла, чтобы выдерживала нагрузку. Работали над ней две недели.

Новый автомобиль сделали мощным: он имеет специальные усилители, а также оснащен принадлежностями, которые позволят ему работать в сложных условиях и по бездорожью.

Запчасти для багги волонтеры брали с автомобиля-донора: меняли колодки, блоки, ремни, бензобак установили от старого «Мерседеса», тормозов в машине вообще не было.

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