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В Одессе известный украинский певец передал военным багги, чтобы сбивать дроны (фото, видео)

В Одессе известный украинский певец передал военным багги, чтобы сбивать дроны (фото, видео)

Боевое авто-багги одесские волонтеры вместе с известным украинским певцом Артемом Пивоваровым передали мобильным группам ПВО военно-морских сил Украины. Об этом рассказал сам певец на своей странице в фейсбуке.

Боевую машину баги сделали волонтеры общественной организации «Мастерская несокрушимости» из советского автомобиля 1971 года выпуска. Новый автомобиль волонтеры передали мобильным группам ПВО Военно-морских сил Украины 11 мая. Именно в этот день Артем Пивоваров дал благотворительный концерт в поддержку ВСУ в Одессе, который прошел в Театре Музкомедии.

Как передает «Одесса. Суспільне», машина приехала в плохом состоянии: волонтеры срезали крышу, стойки, перебрали мотор и ходовую, выварили каркас, чтобы она не сломалась, установили пулеметную установку. Для нее полностью волонтеры выварили раму из качественного металла, чтобы выдерживала нагрузку. Работали над ней две недели.

Новый автомобиль сделали мощным: он имеет специальные усилители, а также оснащен принадлежностями, которые позволят ему работать в сложных условиях и по бездорожью.

Запчасти для багги волонтеры брали с автомобиля-донора: меняли колодки, блоки, ремни, бензобак установили от старого «Мерседеса», тормозов в машине вообще не было.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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