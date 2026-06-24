Ключевые моменты:

Из требуемых ТЭЦ 3,2 млрд грн — 2,3 млрд составляет чистый долг за тепловую энергию, остальное — штрафы и пени.

Одесская ОВА официально подтвердила, что госбюджет должен компенсировать КП «ТГО» 2,5 млрд грн разницы в тарифах.

Мэрия Одессы обратилась к Премьер-министру Украины с просьбой приостановить судебное взыскание.

Тарифный тупик: почему возникли миллиардные долги

В Украине во время военного положения действует законодательный мораторий — тарифы на тепло для населения заморожены ради социальной поддержки граждан. Однако реальная себестоимость производства тепла, затраты на газ и обслуживание сетей за последние годы существенно выросли.

По закону, эту разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, что платят люди, ТГО должно перекрывать за счет прямых субсидий из государственного бюджета.

На местном уровне сумма в 2,5 млрд грн была полностью верифицирована и утверждена профильной комиссией при ОВА, однако реальных денег из Киева Одесса так и не получила.

Несмотря на это, АО «Одесская ТЭЦ» (где 99,989% акций принадлежат крупной национальной корпорации, которая полностью подконтрольна государству) решило взыскать средства с городского коммунального предприятия в принудительном порядке через суд, накрутив сверху сотни миллионов гривен штрафных санкций.

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Позиция мэрии и риски для отопительного сезона

В Одесском горсовете опасаются, что возникшая ситуация угрожает энергетической безопасности города, поэтому мэрия принимает участие в судебном процессе как третья сторона.

После подачи иска руководство города обратилось к Премьер-министру Украины с просьбой остановить взыскание до урегулирования вопроса государственной компенсации.

В то же время в мэрии успокаивают горожан: судебные разборки не остановят коммунальщиков.

«КП «ТМО» продолжает работать в штатном режиме, готовит инфраструктуру к отопительному сезону и реализует мероприятия по энергетической устойчивости города», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, КП «Теплоснабжение города Одессы» усилило работу по взысканию долгов за отопление и горячую воду. С января по май 2026 года предприятие подало 952 иска в местные суды Одессы. Большая часть из них уже рассмотрена.