Больные сахарным диабетом могут бесплатно получить тест-полоски для глюкометров

НСЗУ в рамках программы «Доступные лекарства» начала возмещать аптекам стоимость тест-полосок для определения уровня глюкозы индивидуальными глюкометрами, которыми пациенты пользуются дома. Это значит, что получить их можно бесплатно или купить с небольшой доплатой.

Актуальный перечень содержит 43 наименования тест-полосок для глюкометров, стоимость которых подлежит полному или частичному возмещению. Но возможно это только при наличии рецепта врача. Обратите внимание, правила получения е-рецепта на полоски с 1 января 2025 несколько изменятся. Эти изменения вы также узнаете из нашей публикации.

Кто имеет право на бесплатные тест-полоски или со скидкой?

Прежде всего следует отметить, что на получение тест-полосок со скидкой или бесплатно имеют право только больные диабетом I типа, у которых этот диагноз установлен.

Для того чтобы получить тест-полоски бесплатно или с доплатой по программе государственных медицинских гарантий, необходимо иметь электронный рецепт. Его может выписать как врач-эндокринолог (в том числе и детский), так и врач первичной медицинской помощи (терапевт, педиатр или семейный врач, но при наличии плана лечения с назначением на тест-полоски, ранее выписанного врачом-эндокринологом) любого медицинского заведения, имеющего договор с НСЗУ и работающего с электронной системой здравоохранения (ЭСЗО). Самостоятельно, без предварительного плана лечения от эндокринолога, семейный врач выписать рецепт на тест-полоски с 1 января 2025 года не сможет.

Инструкция для пациента: как получить е-рецепт на тест-полоски

– Для того чтобы пациент смог получить е-рецепт на тест-полоски, ему сначала нужно прийти на прием к врачу-эндокринологу (если не был у него раньше), – говорит Дмитрий Ромейко, врач-эндокринолог консультативно-диагностической поликлиники городской больницы №5. – Я оформляю взаимодействие с пациентом в истории болезни, затем создаю план лечения и назначение на тест-полоски в нем (назначение создается на полгода). Исходя из назначения, выписываются е-рецепты на тест-полоски (однократно могут быть выписаны рецепты на один, два, максимум три месяца, как и инсулин). Такой е-рецепт действителен в течение месяца.

– Дмитрий, из 43 наименований тест-полосок только два пациенты имеют возможность получить бесплатно – GlucoDr.S™ AGM-513S №50, 50 шт., Республика Корея и Longevita Family, 50 шт., КНР. Другие – с доплатой в размере 40-60% от полной стоимости.

– Дело в том, что к разным глюкометрам подходят разные тест-полоски. Некоторые мои пациенты решили приобрести новые глюкометры, чтобы иметь возможность получать тест-полоски бесплатно. Учитывая, что уровень сахара им нужно измерять часто, этот подход оправдан с точки зрения значительной экономии средств на перспективу.

– Какие преимущества даст такой подход к лечению сахарного диабета I типа?

– Поскольку эта болезнь присуща преимущественно людям молодым и среднего возраста, планы лечения позволят лучше ее контролировать, предупреждать осложнения и помогать пациентам меньше страдать от декомпенсации и осложнений очень опасной болезни.

Что делать, если нет эндокринолога?

– А как действовать людям, если в их местности нет врача-эндокринолога? Пациенты могут обратиться к эндокринологам одесских городских или областных медицинских учреждений?

– Пациент имеет право обратиться к любому эндокринологу. Место проживания не имеет значения.

– Что делать при отказе семейного врача направить пациента на консультацию к эндокринологу?

– Это маловероятная ситуация, потому что сахарный диабет устанавливается по одному анализу крови – гликозилированному гемоглобину. Это биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за продолжительный период, в предыдущие 4-8 недель. Семейный врач даст направление на этот анализ, и все будет понятно – есть у пациента диабет или нет. Кроме того, к эндокринологу направляют не только семейные врачи, но и кардиологи, невропатологи. В конце концов, можно обратиться к эндокринологу и без направления. Затем, с рецептом на один из 43 видов тест-полосок, подлежащих возмещению стоимости и подходящих к его глюкометру, пациент обращается в любую аптеку, работающую в программе «Доступні ліки».

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