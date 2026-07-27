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Голосование по вопросу названия лицея №90 стартовало 27 июля и продлится до 27 сентября.

Одесситам предлагают поддержать или не поддержать отказ от имени Александра Пушкина.

Принять участие могут совершеннолетние жители Одессы и зарегистрированные в городе переселенцы.

С сегодняшнего дня, понедельника, 27 июля 2026 года, в Одессе стартовали общественные консультации по вопросу отказа от имени Александра Пушкина в названии Одесского лицея №90.

Инициатором обсуждения стал трудовой коллектив учебного заведения. Как сообщили в мэрии, консультации проводят, чтобы учесть мнение территориальной громады перед принятием окончательного решения.

Жителям предлагают ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы отказ от присвоенного Одесскому лицею №90 имени физического лица (А.С. Пушкина)?»

Выбрать можно один из двух вариантов – «Да» или «Нет». При желании участники могут оставить письменное обоснование своей позиции.

Электронные консультации проходят с 10:00 27 июля до 10:00 27 сентября 2026 года на городском портале «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Консультации с общественностью»: citizen.omr.gov.ua/consultation/. Ход электронного обсуждения отображается в режиме реального времени.

Принять участие в обсуждении могут жители, официально зарегистрированные или задекларированные в Одессе, а также внутренне перемещенные лица, фактически проживающие в городе. Обязательное условие – возраст от 18 лет.

Для участия необходимо авторизоваться через систему ID.GOV.UA, используя электронную подпись, «Дія.Підпис», BankID или другой доступный способ электронной идентификации.

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