Ключевые моменты:

Горожанам предложат ответить «да» или «нет» на вопрос об отказе от имени русского поэта в названии учебного заведения.

Опрос пройдет с 27 июля по 27 сентября 2026 года на официальном городском портале «Социально активный гражданин».

Принять участие могут зарегистрированные жители Одессы и официально вставшие на учет переселенцы старше 18 лет.

Как переименуют лицей 90 в Одессе и почему это происходит

Инициатором изменений стал сам трудовой коллектив Одесского лицея № 90. Педагоги обратились в мэрию с просьбой убрать из официального названия имя Александра Пушкина. Чтобы принять окончательное решение, городские власти, согласно Уставу Одессы, запускают широкое обсуждение с общественностью.

Голосование пройдет в электронном формате. На обсуждение вынесут один конкретный вопрос:

«Поддерживаете ли Вы отказ от присвоенного Одесскому лицею № 90 им. О.С. Пушкина Одесского городского совета имени физического лица (А.С. Пушкина)?»

Участники опроса смогут не просто выбрать вариант «Да» или «Нет», но и при желании оставить свое письменное обоснование или замечание в специальном поле.

Как принять участие в онлайн-голосовании одесситам

Опрос начнется в 10:00 27 июля и завершится ровно в 10:00 27 сентября 2026 года. Все голоса будут подсчитываться автоматически, а результаты пользователи смогут увидеть в режиме реального времени.

Чтобы ваш голос был учтен, нужно выполнить несколько простых шагов на веб-портале «Социально активный гражданин» (citizen.omr.gov.ua):

Зайти в специальный раздел «Консультации с общественностью».

Создать личный кабинет, если его еще нет. Для этого нужно пройти авторизацию через государственную систему ID.GOV.UA (подойдет «Дія.Підпис», BankID или любая электронная подпись).

Заполнить личные данные: указать дату рождения, официальный адрес регистрации (или проживания для ВПО) и свои контакты (телефон и электронную почту).

От болгарской школы до немецкого профиля: история лицея № 90

История учебного заведения началась еще в 1920-х годах. Школа открылась на родительском содержании в историческом здании на улице Софиевской, 24 (бывшая женская гимназия М. М. Маевской). За столетие своего существования лицей сменил несколько адресов и статусов:

В довоенный период школа успела побывать болгарской национальной, затем стала русской, а в 1930-х годах временно работала как вспомогательная.

Совет министров УССР официально присвоил школе имя поэта Пушкина в 1949 году — в честь 150-летия со дня его рождения.

После переезда в Приморский район в конце 1950-х годов школа сначала получила известность как единственная в Одессе с углубленным изучением французского языка. Позже ключевым профилем заведения стал немецкий.

В 2011 году школа получила звание «Флагман образования Украины».

Летом 2023 года в рамках образовательной реформы учебное заведение официально реорганизовали в Одесский лицей № 90.

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