Ключевые моменты:
- 10 июля в Одессе ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.
- В Одесской области местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.
Погода в Одессе
После жарких дней погода в Одессе 10 июля станет переменчивее. Синоптики прогнозируют облачность, кратковременный дождь и комфортную температуру воздуха.
В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, однако днем возможен кратковременный дождь.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет 16–18°C, а днем воздух прогреется до 24–26°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также ожидается переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, а днем возможны грозы.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах 13–18°C, днем 23–28°C. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
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