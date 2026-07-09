гроза в одессе

Ключевые моменты:

  • 10 июля в Одессе ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.
  • В Одесской области местами пройдут кратковременные дожди, днем ​​возможны грозы.

Погода в Одессе

После жарких дней погода в Одессе 10 июля станет переменчивее. Синоптики прогнозируют облачность, кратковременный дождь и комфортную температуру воздуха.

В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, однако днем ​​возможен кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет 16–18°C, а днем ​​воздух прогреется до 24–26°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, а днем ​​возможны грозы.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах 13–18°C, днем ​​23–28°C. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

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