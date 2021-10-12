Одесса в оранжевой зоне и мера пресечения для Труханова: новости Одессы за 11 октября

В понедельник, 11 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях Одессы и Одесской области.

В Одессе и области от коронавируса умирают десятки человек каждый день – регион перешел в оранжевую карантинную зону.

На Одесчине сгорел в авто начальник службы безопасности агрокомпании

Мы разбиральсь, что такое электронная трудовая и что в этой связи надо знать будущим пенсионерам

Одесситкам предлагают бесплатно обследоваться на рак груди

Суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову

В Одесской области объявили о высокой вероятности пожаров, а за «поджигателями» следят

Одесский поселок Таирово отметит свое 112-летие как и поселок Сарата Одесской области

В центре Одессы появились два стрит-арта

Читайте также главные новости Одессы за воскресение, 10 октября.