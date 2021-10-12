Одесса в оранжевой зоне и мера пресечения для Труханова: новости Одессы за 11 октября

В понедельник, 11 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях Одессы и Одесской области.
В Одессе и области от коронавируса умирают десятки человек каждый день – регион перешел в оранжевую карантинную зону.
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Мы разбиральсь, что такое электронная трудовая и что в этой связи надо знать будущим пенсионерам
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Суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову
В Одесской области объявили о высокой вероятности пожаров, а за «поджигателями» следят
Одесский поселок Таирово отметит свое 112-летие как и поселок Сарата Одесской области
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