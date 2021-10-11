Чтобы избежать ареста, городской голова Одессы Геннадий Труханов должен внести залог в размере 12700 прожиточных минимумов – или 30 млн. 213 тыс. 400 гривен.

Сумма залога мэру Одессы составила 30 млн грн.

Таким решением суда остались недовольны и сторона обвинения, которая настаивала на залоге в 120 млн. грн. и сам Геннадий Труханов, который заявил, что такой суммы у него нет.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наконец-то сумел назначить меру пресечения одесскому мэру Геннадию Труханову.

Это залог в размере 30 млн грн. Представители же НАБУ и прокурор САП просили арестовать Труханова или назначить 120 млн грн залога.

Суд предъявил Геннадию Труханову требования

Если залог будет внесен, Геннадий Труханов должен будет:

являться к органам следствия по каждому требованию;

не отлучаться из Одессы без разрешения;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

воздерживаться от посещения помещений, принадлежащих Одесской областной прокуратуре,

воздерживаться от посещения помещений КП «Будова», других фирм

сдать загранпаспорта.

В чем подозревают Геннадия Труханова и других

Напомним, что НАБУ и САП подозревают Геннадия Труханова и еще 15 человек в том, что они создали преступную организацию и путем махинаций с землями Одесской территориальной громады нанесли ей ущерб на 689 млн грн.

Помимо Геннадия Труханова о подозрении сообщили:

руководителю преступной организации Владимиру Галантернику;

председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василию Шкрябаю;

руководителю юридического департамента ОМР Инне Поповской;

директору департамента коммунальной собственности ОМР Алексею Спектору

заместителю директора департамента коммунальной собственности ОМР Владимиру Радионову;

исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы Олегу Брындаку (экс-исполняющему обязанностей мэра Одессы в 2013-2014 годах, бывшему главе земельной комиссии ОМР)

и еще трем лицам, занимались функциями финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Кроме того подозреваемыми оказались еще шесть человек, включая заместителя мэра Одессы, бывшего руководителя одного из коммунальных предприятий; экс-прокурора Одесской области Олега Жученко; владельцев компании-застройщика «Будова» и ее топ-менеджеров.

Действия подозреваемых квалифицируют по ч. 1 ст. 255 (создание или участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем), ч.4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 369 (предоставление этой неправомерной выгоды) УК Украины.

По информации антикоррупционного бюро, подозреваемые присвоили шесть земельных участков в Одессе по адресам:

Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View);

Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК «Скай Сити»);

Жаботинского 54А (ЖК «Альтаир-3»);

Академическая, 30 (апарт-комплекс «Морская резиденция»).

Все эти объекты строила компания «Будова», конечным бенефициаром которой считают Владимира Галантерника.

Ранее, 8 октября суд так и не смог определеить меру пресечения для мэра Одессы Труханова.

Перед этим в видеообращении Геннадий Труханов назвал врученное ему подозрение «беззаконным».

Он пояснил, что многие в городе и стране хотят уничтожить местное самоуправление в Одессе.

Прокуратура не в первый раз выдвигает обвинения против руководителя Одессы. Ранее его обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл — суд снял с мэра Одессы все обвинения.

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