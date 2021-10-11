Одесситкам предлагают обследоваться на рак груди – когда и где (видео)

С 18 по 23 октября в Одесском городском центре здоровья пройдет Неделя профилактики и ранней диагностики рака молочной железы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, акция состоится при поддержке департамента здравоохранения горсовета.

В указанный период все желающие одесситки смогут бесплатно пройти маммографическое обследование молочных желез, при необходимости – получить консультацию врача-маммолога и других специалистов.

Цель данного мероприятия – способствовать раннему выявлению злокачественных опухолей груди и предопухолевых состояний, а также проинформировать жительниц города о необходимости регулярно проходить обследование груди.

Об одесском Центре здоровья семьи

Центр здоровья семьи был открыт в Одессе на базе консультативно-диагностического центра (поликлиники) №6 в октябре 2020 года. Это первое на юге Украины амбулаторное учреждение, предназначенное для комплексной профилактики и ранней диагностики заболеваний молочной железы у женщин, мужчин и подростков. В Центре работают два современных итальянских маммографа, проводится биопсия, а также предоставляются консультации маммолога, онколога, онкохирурга и гинеколога.

Где и как могут обследоваться одесситки?

Центр здоровья семьи работает по адресу: ул. Зоопарковая, 8.

Акция по маммографии проводится с 18 по 23 октября с 8:00 до 20:00. Обследование возможно исключительно по предварительной записи по телефону: (048) 748-01-45.

Также можно записаться непосредственно в регистратуре Центра здоровья семьи на ул. Зоопарковой, 8 или в регистратуре КДЦ №6 на ул. Маршала Говорова, 26а.

Ранее «Одесская жизнь» писала о раке груди: