Электронная трудовая: что надо знать будущим пенсионерам?

В июне 2021 года вступил в силу закон о переходе на электронные трудовые книжки. Принятие этого документа означает, что бумажные трудовые книжки постепенно начнут исчезать из нашей жизни.

После принятия Закона № 1217-IX еще более актуальным становится вопрос о том, как теперь будут подтверждать стаж при назначении пенсии.

Электронная трудовая: кто внесет данные?

На самом деле в этом вопросе практически ничего не изменилось. Основным документом, подтверждающим стаж до 2004 года, является трудовая книжка и другие бумажные документы. Начиная с 1 января 2004 года стаж подтверждается на основании данных персонифицированного учета об уплате страховых взносов. Даже если в трудовой книжке есть записи о работе после 2004 года, но взносы в это время в Пенсионный фонд не платились, то такие периоды в стаж не учтут.

Со временем актуальность трудовых книжек отпадет и весь стаж будет учитываться только в электронном виде. А пока к имеющимся данным об уплате взносов после 2004 года в электронном виде можно добавлять отсканированные документы о стаже до 2004 года. Это и трудовые книжки, и сведения об учебе, о службе в армии и т.п.

Работающим гражданам в этом смысле проще. Оцифровкой трудовых книжек занимаются представители отделов кадров. Но сделать это можно и самому. Для этого нужно зарегистрироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда, предварительно оформив электронную цифровую подпись. Тогда можно самостоятельно отсканировать документы о своем стаже до 2004 года и загрузить их на портал Пенсионного фонда.

Более того, в дальнейшем можно отслеживать, насколько исправно работодатель платит за вас пенсионные взносы, то есть контролировать свой стаж. В будущем все это позволит оформить пенсию, вообще не выходя из дома. Нынешние пенсионеры, которые уже зарегистрировались на таком портале, могут самостоятельно отслеживать размер своей пенсии и ее составляющих. Это же позволяет подавать заявление на перерасчет пенсии по Интернету, избегая изнурительных посещений Пенсионного фонда.

Ранее мы рассказывали о том, засчитывается ли в трудовой стаж время учебы.

Бумажные документы еще могут пригодиться

Но технологии будущего, увы, не избавляют нас от укоренившейся бюрократии. Что делать, если с имеющимися документами о стаже не все в порядке и отсылать в Пенсионный фонд нечего? Сразу вспоминается всем известное: «без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек».

Со стажем после 2004 года все предельно понятно: нет взносов – нет стажа. А вот со стажем до 2004 года мы все еще опираемся на старые правила. Речь идет прежде всего о «Порядке подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней» (утвержден Постановлением Кабинета Министров №637 от 12 августа 1993 года).

Согласно этому Порядку, при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней трудовой стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями. В случае если документы о трудовом стаже вообще не сохранились, подтверждение трудового стажа осуществляется органами Пенсионного фонда на основании показаний свидетелей.

Для подтверждения трудового стажа принимаются также выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении, а также другие документы, содержащие сведения о периодах работы. Могут даже приниматься членские билеты профсоюзов, но при этом подтверждаются периоды работы только за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.

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Важно понимать, что есть отдельные нюансы в подтверждении стажа службы, учебы, ухода за лицами с инвалидностью и т.п. Проблемы возникают также при подтверждении стажа для разных профессий (например, работы в колхозе или работы членов творческих союзов). Непросто иногда подтвердить предпринимательский стаж, о чем мы не раз писали. Обо всем этом в трудовой книжке, как правило, не пишут. Но наша газета пишет на протяжении уже 16 лет.

Позднее мы продолжим освещать нюансы подтверждения стажа, а если у вас, дорогие читатели, возникнут какие-либо вопросы, мы обязательно постараемся ответить на них. Пишите нам по адресу: 65058, г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 2, офис 314.

Сергей Коробкин

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