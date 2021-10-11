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Поселок Сарата Одесской области готовится отметить Храмовый день – программа праздника

Поселок Сарата Одесской области готовится отметить Храмовый день – программа праздника

В четверг, 14 октября, в поселке Сарата Белгород-Днестровского района Одесской области отметят День поселка и Храмовый день. В честь праздника запланированы ряд культурных и спортивных мероприятий.

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Праздничная программа обнародована на Facebook-странице Саратского поселкового совета.

Как будут праздновать свой день жители Сараты

В частности, в 9:30 в местном храме состоится праздничная литургия в честь праздника Покрова Богородицы.

Затем жителей и гостей поселка ждут волейбольный, шахматный, футбольный и баскетбольный турниры, соревнования по вольной борьбе и кукольный спектакль.

А вечером на площади Патриотов в центре поселка состоится праздничный концерт творческих коллективов местного Дома культуры. Также на празднике выступит одесская группа Jam Band. А завершит празднование дискотека с участием ди-джеев из Измаила.

День поселка Сарата, программа

«Одесская жизнь» о поселке Сарата:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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