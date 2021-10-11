Поселок Сарата Одесской области готовится отметить Храмовый день – программа праздника

Афіша безкоштовних подій Одеси 11-13 жовтня Три дні – і на нас чекають вихідні, довші за робочі дні. Отже і подій цього тижня буде небагато, але можна відвідати ті виставки, на які ви ще не встигли сходити. Отже не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні! Гарного вам настрою та погоди! ПОДРОБНЕЕ

На Одесчине сгорел в авто начальник службы безопасности агрокомпании В селе Косы Подольского района Одесской области сгорело авто. В момент пожара в машине был начальник службы безопасности местной агрокомпании. Мужчина трагически погиб. ПОДРОБНЕЕ