Поселок Сарата Одесской области готовится отметить Храмовый день – программа праздника

В четверг, 14 октября, в поселке Сарата Белгород-Днестровского района Одесской области отметят День поселка и Храмовый день. В честь праздника запланированы ряд культурных и спортивных мероприятий.
Праздничная программа обнародована на Facebook-странице Саратского поселкового совета.
Как будут праздновать свой день жители Сараты
В частности, в 9:30 в местном храме состоится праздничная литургия в честь праздника Покрова Богородицы.
Затем жителей и гостей поселка ждут волейбольный, шахматный, футбольный и баскетбольный турниры, соревнования по вольной борьбе и кукольный спектакль.
А вечером на площади Патриотов в центре поселка состоится праздничный концерт творческих коллективов местного Дома культуры. Также на празднике выступит одесская группа Jam Band. А завершит празднование дискотека с участием ди-джеев из Измаила.
«Одесская жизнь» о поселке Сарата:
- В Бессарабии построят первый туристический информационный центр: особенности проекта;
- Райцентры Одесской области: Сарата – поселок с немецким прошлым (видео);
- Куда поехать в Одесской области: основателем Сараты стал немецкий пастор.