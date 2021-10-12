Новости Одессы и Одесской области

Одесса перешла в оранжевую карантинную зону: новые ограницения

Одесса перешла в оранжевую карантинную зону: новые ограницения

С 11 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Одесской области ужесточается карантин.

Подписаться

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По данным, предоставленным медиками, сейчас на сто тысяч населения в регионе болеет 461 человек при норме 75 заболевших для этого времени года.

В Одессе и области области могут ввести жесткий локдаун

Главный санврач области прогнозирует, что в конце октября/начале ноября в Одесском регионе понадобится вводить жесткий локдаун.

Виталий Гончаров сообщил, что, как правило, массовый вспышки COVID-19 фиксируются там, где концентрируется большое число людей: в учебных учреждениях, в санаториях, или, например, в детском центре «Молодая Гвардия».

В этой связи со вчерашнего дня в Одесской области запрещены массовые мероприятия:

  • развлекательные;
  • спортивные;
  • рекламные и другие акции.

Исключение сделано только для официальных спортивных соревнований, которые включены в календарный план.

В Одессе и области остановлены плановые госпитализации

В Одесской области также остановлены плановые госпитализации в стационары.

Исключения:

  • случаи с риском осложнений при беременности и родов;
  • случаи с риском осложнений онкологических и пульмонологических болезней.

Главный санитарный врач области призвал всех украинцев вакцинироваться.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро.

А в больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».

Еще новости на тему коронавируса в Одессе и области:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить