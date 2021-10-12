Одесса перешла в оранжевую карантинную зону: новые ограницения

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По данным, предоставленным медиками, сейчас на сто тысяч населения в регионе болеет 461 человек при норме 75 заболевших для этого времени года.

В Одессе и области области могут ввести жесткий локдаун

Главный санврач области прогнозирует, что в конце октября/начале ноября в Одесском регионе понадобится вводить жесткий локдаун.

Виталий Гончаров сообщил, что, как правило, массовый вспышки COVID-19 фиксируются там, где концентрируется большое число людей: в учебных учреждениях, в санаториях, или, например, в детском центре «Молодая Гвардия».

В этой связи со вчерашнего дня в Одесской области запрещены массовые мероприятия:

развлекательные;

спортивные;

рекламные и другие акции.

Исключение сделано только для официальных спортивных соревнований, которые включены в календарный план.

В Одессе и области остановлены плановые госпитализации

В Одесской области также остановлены плановые госпитализации в стационары.

Исключения:

случаи с риском осложнений при беременности и родов;

случаи с риском осложнений онкологических и пульмонологических болезней.

Главный санитарный врач области призвал всех украинцев вакцинироваться.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро.

А в больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».

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