Одесса перешла в оранжевую карантинную зону: новые ограницения

С 11 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Одесской области ужесточается карантин.
Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
По данным, предоставленным медиками, сейчас на сто тысяч населения в регионе болеет 461 человек при норме 75 заболевших для этого времени года.
В Одессе и области области могут ввести жесткий локдаун
Главный санврач области прогнозирует, что в конце октября/начале ноября в Одесском регионе понадобится вводить жесткий локдаун.
Виталий Гончаров сообщил, что, как правило, массовый вспышки COVID-19 фиксируются там, где концентрируется большое число людей: в учебных учреждениях, в санаториях, или, например, в детском центре «Молодая Гвардия».
В этой связи со вчерашнего дня в Одесской области запрещены массовые мероприятия:
- развлекательные;
- спортивные;
- рекламные и другие акции.
Исключение сделано только для официальных спортивных соревнований, которые включены в календарный план.
В Одессе и области остановлены плановые госпитализации
В Одесской области также остановлены плановые госпитализации в стационары.
Исключения:
- случаи с риском осложнений при беременности и родов;
- случаи с риском осложнений онкологических и пульмонологических болезней.
Главный санитарный врач области призвал всех украинцев вакцинироваться.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро.
А в больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».
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