В Одесской области объявили о высокой вероятности пожаров, а за «поджигателями» следят

Сегодня, 11 октября, на юге Украины и, в частности, в Одесской области, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Спасатели просят не жечь костры

По данным Украинского гидрометцентра, к вероятности пожаров в регионе могут привести погодные условия – основной проблемой может стать сильный ветер, который способствует распространению огня в случае возгорания.

В этой связи спасатели призывают жителей области не разводить костры на природе и напоминают, что распространенное в это время года сжигание опалой листвы и мусора на приусадебных участках запрещено законом и влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

Нарушителей «ловят» дроны

Кроме того, как стало известно «Одесской жизни», чрезвычайники начали следить за поджигателями с неба, с помощью дронов и квадрокоптеров, поскольку места возгорания отлично просматриваются с высоты птичьего полета.

Если дрон «замечает» костер, на место тут же выезжают инспекторы и выписывают нарушителям штраф.

Так что, прежде чем разжечь костер даже у себя во дворе, имеет смысл поднять взгляд наверх.

Чем чревато сжигание листвы

Также напомним, что в Украине ужесточили ответственность за выжигание сухостоя, опавших листьев и сухой травы, увеличив штрафы за нарушение законодательства.

Так, за загрязнение воздуха, уничтожение или повреждение растений, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухостоя теперь грозит штраф от 30,6 до 61,2 тыс. грн или до 3 лет ограничения свободы.

За уничтожение или повреждение лесов, зеленых насаждений вблизи железных дорог, населенных пунктов, а также стерни, сухих трав и растительности на сельскохозяйственных землях придется заплатить от 91,8 до 153 тыс. грн штрафа.

Нарушителям пожарной безопасности в лесах грозят штрафы от 1500 до 4590 грн, чиновникам придется заплатить от 4590 до 15,3 тыс. грн. Если из-за таких действий произошел лесной пожар штрафы будут составлять для граждан от 4,5 тыс. до 15,3 тыс. грн, для должностных лиц – от 10,7 тыс.до 18,4 тыс. грн.

Повысили штрафы и за выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой растительностью, а также опавших листьев. Такие нарушения будут караться штрафом от 3060 до 6120 гривен для граждан и от 15,3 тыс.до 21,4 тыс. грн для чиновников. За такие же действия на территории заповедной зоны предусмотрен штраф от 6120 до 12,2 тыс. грн.

А экологи напоминают: сжигание сухой травы и листьев вредит не только окружающей среде, но и человеку, поскольку вдыхание дыма может вызвать тяжелые болезни легких.