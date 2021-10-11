Одесский поселок Таирово отметит свое 112-летие – праздничная программа

В этот четверг, 14 октября, пгт Таирово Одесской области исполняется 112 лет. В этой связи территориальная громада устраивает большой праздник.
Программа мероприятия опубликована на сайте Таировской ОТГ.
Гостей праздника в пгт Таирово ждут:
- выступление группы «Лисапетный батальон»;
- выступление «Premier Projekt» (с программой «Диско 80-х»);
- детская развлекательная программа, подарки, конкурсы, фейерверк, дискотека и многое другое.
Кроме того, в 14:00 заработает продуктовая ярмарка.
Начало детской развлекательной программы – в 16:00, а торжественная часть и праздничный концерт начнутся в 18:00.
Напомним, в этот же день, 14 октября, в поселке Сарата Белгород-Днестровского района Одесской области отметят День поселка и Храмовый день.
Вы также можете ознакомиться с афишей бесплатных событий в Одессе на 11-13 октября.
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Фото: 8news, фото афиши с сайта Таировской ОТГ