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Одесский поселок Таирово отметит свое 112-летие – праздничная программа

Одесский поселок Таирово отметит свое 112-летие – праздничная программа

В этот четверг, 14 октября, пгт Таирово Одесской области исполняется 112 лет. В этой связи территориальная громада устраивает большой праздник.

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Программа мероприятия опубликована на сайте Таировской ОТГ.

Гостей праздника в пгт Таирово ждут:

  • выступление группы «Лисапетный батальон»;
  • выступление «Premier Projekt» (с программой «Диско 80-х»);
  • детская развлекательная программа, подарки, конкурсы, фейерверк, дискотека и многое другое.

Кроме того, в 14:00 заработает продуктовая ярмарка.

Начало детской развлекательной программы – в 16:00, а торжественная часть и праздничный концерт начнутся в 18:00.

день пгт Таирово, программа

Напомним, в этот же день, 14 октября, в поселке Сарата Белгород-Днестровского района Одесской области отметят День поселка и Храмовый день.

Вы также можете ознакомиться с афишей бесплатных событий в Одессе на 11-13 октября.

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Фото: 8news, фото афиши с сайта Таировской ОТГ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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