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Люди, коты, осень: в центре Одессы появились два стрит-арта

Люди, коты, осень: в центре Одессы появились два стрит-арта

В Одессе появились два стрит-арта из серии «добавим позитива». Оба они расположены в центре города.

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На углу улиц Садовой и Торговой вас приветствует упитанный улыбающийся кот с флагами страны и города. Конечно же, наш герой — в тельняшке. Очень похож на детский рисунок, «отпозитивил» мрачноватую стену.

А стоит пройти чуть более, чем квартал — и перед вами новый стрит-арт. Она расположен на углу Коблевской и переулка Маланова.

Человек под зонтиком, осенний одесский дождик и тоже кот, только с совершенно иным характером. Зонтик, одежда парня и сам дождик изображены в ярких тонах. Кот-мордан с бантиком преданно поглядывает на хозяина. А, может, просто намекает, чтобы его угостили чем-то вкусненьким

Оба стрит-арта — работы одесских художников проекта М97. Творения этих настенных живописцев встречаются в самых разных уголках на улицах Одессы.

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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