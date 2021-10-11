На Одесчине сгорел в авто начальник службы безопасности агрокомпании

В селе Косы Подольского района Одесской области сгорело авто. В момент пожара в машине был начальник службы безопасности местной агрокомпании. Мужчина трагически погиб.
Как сообщили в полиции, тело мужчины 1962 года рождения обнаружили накануне в сгоревшем автомобиле Mitsubishi L200.
Правоохранители установили личность погибшего – им оказался начальник службы безопасности местной агрокомпании — ООО «Косівське». Ранее он проходил службу в органах внутренних дел.
Также выяснилось, что сгоревшая машина принадлежит компании.
Причины пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
Напомним, ранее в Одесской областной полиции рассказали подробности трагедии на трассе Киев – Одесса. Тогда в ДТП при столкновении грузовика с маршруткой погибли два пассажира маршрутки, еще девять человек пострадали.
Другие новости о горевших авто в Одессе и Одесской области:
- На трассе авто убило пешехода, а в Одессе сожгли две машины;
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- На трассе Одесса – Рени сгорел «Лексус» – пострадала пассажирка.
Источник: Думская
Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»