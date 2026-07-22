Ключевые моменты:

По Одессе нанесен очередной удар вражескими дронами, в городе прогремели взрывы.

Один из беспилотников попал в двухэтажный жилой дом.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Информация о пострадавших уточняется.

Российские дроны атаковали жилой сектор Одессы

Дневной удар оккупантов по Одессе привел к новым разрушениям среди гражданских объектов. Вражеский беспилотник попал в двухэтажный жилой дом, вызвав серьезные повреждения конструкции.

На месте прилетов уже работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки и оказывающие помощь жителям.

«Враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Есть попадания в жилой сектор. Детали выясняем», — сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Данные о масштабах разрушений и количестве раненых продолжают уточняться.

ОБНОВЛЕНО

По данным Одесской ОВА, в результате обстрела пострадали два человека: 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Поврежден двухэтажный жилой дом и территория СТО. Информация о количестве пострадавших и последствиях атаки уточняется.

Как сообщалось, в результате ночной атаки дронов 22 июля в Одесской области погибла женщина, еще в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения, обрушения крыш и масштабный пожар на газопроводе.

В результате ракетно-дронового удара 21 июля в центре Одессы повреждены жилые дома и гражданские объекты. Пострадали два человека – 17-летний парень и 23-летняя девушка.

Ранее, после ракетного удара РФ по предприятию в Одесском районе 20 июля три человека погибли и еще восемь получили травмы различной степени тяжести.