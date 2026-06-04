Ключевые моменты:

В Одессе квартира площадью 30–40 м² стоит в среднем около 40 тысяч долларов.

В Польше аналогичное жилье оказалось примерно в три–четыре раза дороже.

Несмотря на разницу в ценах, интерес к небольшим квартирам в Украине остается выше.

Сколько стоят квартиры 30–40 квадратных метров в Украине и Польше

По данным аналитиков OLX Недвижимость, медианная стоимость квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров в Украине в апреле 2026 года составляла около 39 тысяч долларов. Для сравнения, в Польше аналогичная квартира стоила в среднем уже 124 тысячи долларов.

Если смотреть отдельно по городам, то Одесса остается одной из самых дорогих среди крупных украинских городов — квартира такого формата здесь в среднем стоит около 40 тысяч долларов. Дороже только во Львове и Киеве.

Во Львове медианная стоимость составила 62 тысячи долларов.

В Киеве — около 57 тысяч долларов.

В городах ближе к зоне боевых действий цены заметно ниже: в Днепре такие квартиры продавались примерно за 28,7 тысячи долларов, а в Харькове — около 25 тысяч долларов.

Сколько стоят квартиры в Гданьске, Варшаве и других городах Польши

Даже самые дорогие украинские города пока заметно уступают польскому рынку. Самые высокие цены среди крупных городов Польши зафиксировали в Варшаве — около 172 тысяч долларов за квартиру площадью 30–40 м².

Далее идут:

Гданьск — около 162 тысяч долларов;

Краков — около 162 тысяч долларов;

Вроцлав — около 146 тысяч долларов;

Познань — около 132 тысяч долларов.

Для понимания масштаба: квартира в приморском Гданьске сегодня может стоить почти как три–четыре аналогичные квартиры в Одессе.

30–35 м² на вторичке в обычном районе Гданьска — чаще всего около $130–145 тыс.

35–40 м² в хорошем районе, ближе к центру или морю — уже $150–180 тыс.

Где люди чаще ищут квартиры

Несмотря на более низкие цены, спрос на небольшие квартиры в Украине остается высоким. По данным OLX Недвижимость, количество откликов на объявления о продаже квартир площадью 30–40 квадратных метров в Украине примерно на 23% выше, чем в Польше.

При этом внутри стран ситуация отличается.

Например, в Варшаве интерес к небольшим квартирам оказался выше, чем в Киеве. Но в большинстве других польских городов активность покупателей уступает украинским областным центрам.

Среди украинских городов после Киева больше всего интересуются покупкой жилья именно в Одессе и Харькове.

Эксперты отмечают, что украинский рынок недвижимости продолжает сильно зависеть от ситуации с безопасностью, а это напрямую влияет и на цены, и на спрос.