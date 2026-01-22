Ключевые моменты:

Масштабные пробки на трассе Одесса-Рени из-за очередей к границе Молдовы.

Поездки удлиняются более 4 часов.

Наибольшие скопления.

Где самые большие пробки

В четверг, 22 января, на трассе Одесса-Рени существенно усложнили движение автотранспорта. К слову, самые большие скопления машин зафиксированы на подъездах к молдавской границе.

В общем, движение к КПП «Паланка — Маяки — Удобное» сильно затруднено. Очереди образовались на выезде из Одессы, вблизи Маяков, НПП «Нижнеднестровский» и непосредственно на пункте пропуска. Поездка занимает примерно 1,5 часа.

Стоит отметить, что путь к парому в Орловке остается свободным, здесь автомобили двигаются без задержек. Однако на подъездах к молдавскому транзитному пункту авто накапливаются, что увеличивает время пути более четырех часов.

К слову, на КПП «Рени — Джюрджулешть» пробок нет. В то же время подъезды к «Паланке» забиты, с ожиданием около 4,5 часов. Соответственно, доступен объезд через Молдову, но он длится более 5 часов.

Напомним, что 22 января «Укрзалізниця» официально перешла на обновленный график движения поездов. 118 поездов дальнего сообщения и еще более сотни региональных и пригородных теперь будут отправляться по измененному расписанию.

Также читайте: «Укрзалізниця» отменила пригородные поезда в Одесской области.