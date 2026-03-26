Ключевые моменты:
- Без осадков, но туман ночью и утром с плохой видимостью.
- На автодорогах видимость 200-500 м – включите фары.
Погода в Одессе
Завтра, 27 марта, в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман, усложняющий видимость. Ветер дует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +6°С, а днем поднимется до +11-13°С. Жителей просят быть осторожными на дорогах из-за тумана в утреннее время.
Погода в Одесской области
В регионе также будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Ночные температуры будут составлять +1-6°С, днем – +11-16°С, а кое-где достигнет +19°С. На дорогах области ночью и утром туман может ограничить видимость до 200-500 м, поэтому водителям советуют не спешить и включать фары.
