Ключевые моменты:

Без осадков, но туман ночью и утром с плохой видимостью.

На автодорогах видимость 200-500 м – включите фары.

Погода в Одессе

Завтра, 27 марта, в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман, усложняющий видимость. Ветер дует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +6°С, а днем ​​поднимется до +11-13°С. Жителей просят быть осторожными на дорогах из-за тумана в утреннее время.

Погода в Одесской области

В регионе также будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночные температуры будут составлять +1-6°С, днем ​​– +11-16°С, а кое-где достигнет +19°С. На дорогах области ночью и утром туман может ограничить видимость до 200-500 м, поэтому водителям советуют не спешить и включать фары.