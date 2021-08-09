Одесса прощается с Александром Ройтбурдом – когда похороны?

Сегодня, 9 августа, в Одесском городском совете согласуют время прощания и место захоронения известного художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Предварительно, похороны Александра Ройтбурда состоятся 11 либо 12 августа. На каком кладбище будет покоиться известный одессит, пока неизвестно.

Александр Ройтбурд родился в Одессе 14 октября 1961 года. С молодости увлекался живописью. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института, и уже в 26 лет получил признание своего таланта.

В 1990-х Ройтбурд стал организовывать выставки современного искусства. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации «Новое искусство». С 1993 года он был арт-директором, а с 1999 по 2001 годы – президентом ассоциации.

В 1997-1999 Александр Ройтбурд был председателем Наблюдательного совета одесского Центра современного искусства Джорджа Сороса.

С 2002 года работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве.

В 2017 году выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, который возглавлял до самой смерти.

Произведения художника находятся в музее современного искусства МоМА в Нью-Йорке, DUMA (художественном музее университета Дьюк в дерхемах, США), Третьяковской галерее в Москве, Государственном русском музее в Петербурге, Одесском художественном музее, PinchukArtCentre в Киеве и частных коллекциях.

Напомним, сердце Александра Ройтбурда перестало биться в воскресенье, 8 августа. Ему было всего 59 лет. Причиной смерти художника называют онкологическое заболевание.

После скорбного известия одесситы начали нести цветы к Одесскому художественному музею, а на фасад Замка монстров на Французском бульваре спроецировали фотографию художника и видео о нем.

Также читайте интервью Александра Ройтбурда «Одесской жизни».