Пробки в Одессе 9 августа: где заторы на дорогах утром понедельника

Сегодня утром, в понедельник, 9 августа, в Одессе уже «по традиции» наблюдаются пробки на ряде ключевых развязок.

Так, согласно Google-картам, на подъезде к городу, возле Двух столбов пробки на Объездной дороге и улице Ангарской.

Замерла в пробке Николаевская дорога. А вот по Южной дороге в настоящее время проезд не затруднен.

Сложно проехать в районе Пересыпского моста и по прилегающим улицам.

Большая тянучка наблюдается и в районе площади Толбухина – на Люстдорфской дороге и улице Краснова.

Затруднен проезд на улице Инглези, особенно на перекрестке с улицей Комарова.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе идет ремонт дорог утром 9 августа.