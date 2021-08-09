Новости Одессы и Одесской области

Пробки в Одессе 9 августа: где заторы на дорогах утром понедельника

Пробки в Одессе 9 августа: где заторы на дорогах утром понедельника

Сегодня утром, в понедельник, 9 августа, в Одессе уже «по традиции» наблюдаются пробки на ряде ключевых развязок.

Так, согласно Google-картам, на подъезде к городу, возле Двух столбов пробки на Объездной дороге и улице Ангарской.

Пробки 9 августа, Два столба

Замерла в пробке Николаевская дорога. А вот по Южной дороге в настоящее время проезд не затруднен.

Пробки 9 августа, Николаевская дорога

Сложно проехать в районе Пересыпского моста и по прилегающим улицам.

Пробки 9 августа, Пересыпь

Большая тянучка наблюдается и в районе площади Толбухина – на Люстдорфской дороге и улице Краснова.

Пробки 9 августа, Толбухина

Затруднен проезд на улице Инглези, особенно на перекрестке с улицей Комарова.

Пробки 9 августа, Инглези

Ранее мы рассказывали, где в Одессе идет ремонт дорог утром 9 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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