Вопрос – ответ: как получить социальное пособие?

«Одесская жизнь» отвечает на вопросы читателей. На этот раз вопрос касался правил назначения социальных пособий в Украине.

У меня очень мало официального стажа, и его не хватило, чтобы мне назначили пенсию по возрасту. Скоро мне исполнится 65 лет, и я хочу обратиться за социальным пособием. Что для этого нужно? Григорий Ч., г. Херсон»

В этом году для назначения пенсии в 60 лет требуется минимум 28 лет стажа. Выйти на пенсию в 63 года можно при наличии от 18 до 28 лет стажа. В 65 лет пенсию дадут при стаже от 15 до 18 лет.

В вашем письме нет никаких подробностей, поэтому мы приведем исчерпывающий перечень документов для назначения государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию. Этот перечень также подходит для назначения социальной помощи инвалидам и государственной помощи на уход.

Заявление, копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика. Справка о составе семьи. Декларация о доходах и имущественном состоянии семьи. Справки о доходах каждого члена семьи за шесть предыдущих месяцев. Копия решения об установлении опеки (в случае признания лица недееспособным). Копия удостоверения беженца или временного вида на постоянное жительство. Справка о прекращении выплаты ранее назначенной пенсии по инвалидности и выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, которые изымаются из пенсионного дела получателя пенсии при обращении за назначением социальной помощи вместо пенсии по инвалидности.

Для назначения пособия по уходу дополнительно прилагаются:

заключение ВКК (для лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе);

справка о виде, размере пенсии и периоде, на который она назначена, из Пенсионного фонда;

справка-аттестат о прекращении выплаты ранее назначенной надбавки на уход.

Паспорт и оригиналы документов предъявляются для уточнения персональных данных.

Ольга Новикова

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