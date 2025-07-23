Издание «Одесская жизнь» пригласили в гости в село Надречное Бородинской громады Болградского района на праздник начала жатвы — Примул сноп. Итак, отправляемся вместе в Буджакские степи, чтобы узнать, как живут молдаване, как они празднуют начало жатвы, чем отличается каберне по-белому от каберне по-черному, что такое сармале и еще много интересного.

В гости — со своим столом

В Надречное мы направлялись по полевым дорогам, потому что, как рассказали местные, автодорога к селу полностью разбита. Правда, недавно Одесский облавтодор начал здесь ремонтные работы.

Сначала мы проехали живописное село Иванчанка Надричненского старостата. О том, что в этом селе, как и в Надречном, живут молдаване, свидетельствуют красивые дома и церковь, в которой даже сделан большой подвал, где прихожане делают и хранят брынзу и вино для народных и религиозных праздников.

Встреча гостей

И вот за холмом в долине раскинулось Надречное. Во дворе дома хозяйки Елены Мунтян нас встречают сама хозяйка с сыном Федором, который является старостой Надрічненського старостинского округа.

Кстати, здесь видим интересную картину — соседи несут стол во двор хозяйки. Оказывается, в Надречном в гости идут со своим столом, чтобы всем хватило места.

— Я живу в этом доме более пятидесяти лет — это дом моих свекра и свекрови. Они также жили здесь около пятидесяти лет, так что этому дому уже более ста лет. Конечно, мы с мужем его переоборудовали, дети помогли. Двое наших детей — сын Федор и дочь Лилия, а еще трое внуков — сейчас живут отдельно. Но из села они не уехали — и работают здесь, и мне помогают. Пока муж был жив мы держали большое хозяйство — овец, корову, свиней, много птицы. Сейчас я одна, поэтому держу только птицу. До пенсии работала в детском саду, муж — в сельхозпредприятии. В нашей семье любят и уважают традиции. Вот и сейчас решили отпраздновать начало жатвы, ведь хлеб — это главное наше сокровище, — рассказала Елена.

За разговором с хозяйкой время проходит быстро, но нас ждут на обрядовом празднике Примул сноп.

Один сноп — в церковь, другой — хозяйке

Детский духовой оркестр

Пожалуй нет картинки лучше, чем золотые поля с налитой пшеницей и голубое небо. Посреди поля играл детский духовой оркестр села с руководителем Петром Цушко-старшим. На праздник пришли жители села, работники старостата, отдела культуры, фермерского хозяйства.

— В этом году мы засеяли из ранних зерновых ячмень, пшеницу, горох. Погода благоприятная, поэтому, думаю, урожай соберем хороший. А вот для поздних культур — подсолнечника и кукурузы, было бы хорошо, чтобы дождик еще пошел. Урожай собираем собственными силами, своим комбайном, он у нас современный, и руководит им опытный комбайнер Михаил Передялко. Вообще до войны мы каждый год праздновали начало жатвы, приглашали священника, чтобы дал благословение. Праздновали и завершение жатвы.

В этом году решили восстановить эту традицию, и, знаете, я заметил, что после молебна все проходит хорошо. Это очень хорошая традиция, — рассуждает Михаил Балан, руководитель фермерского хозяйства.

Обряд обрезки снопов

После того как отец Александр (Бош), настоятель Надречненского православного храма, провел службу и окропил всех присутствующих, девушки из Надречненского и Иванчанского учреждений культуры Анна Камбур, Раиса Настрадин и Валерия Балан провели обряд — нарезали серпом колосья и сделали красивые снопы.

По древнему обычаю, один сноп отнесли во двор хозяйки — в этом году Елене Мунтян, где будет застолье в честь праздника. Хозяйка приняла с благодарностью сноп и положила его под образы.

Другой сноп несут в церковь.

— Хорошо, когда молодежь чтит традиции. Дай Бог богатого урожая и доброй судьбы нашему селу, — сказал отец Александр.

Почему борщ — это секретный ингредиент?

Во дворе пани Елены уже заканчивали приготовления. Анна Камбур, хорошая знакомая хозяйки, вынимала из печи ароматный каравай, невестка Вера накрывала на стол, дочь Лилия вымешивала мамалыгу, соседка Мария Сланина вместе с хозяйкой колдовали над замой.

Мария Сланина

— Зама — царица первых молдавских блюд. Секретный ингредиент замы — борщ, домашняя кваска, которая делается из отрубей с обязательным добавлением леуштяна (по-украински — любисток), — поделилась секретом Мария Сланина, — А вот для мамалыги, кроме брынзы, мы приготовили еще скроб — жареные вместе с яйцами кусочки мяса.

Кстати, у молдаван есть еще одна хорошая традиция — если во двор зашел мужчина, хозяин обязательно приглашает его в подвал, чтобы угостить вином. Первым выпивает бокал и говорит тост хозяин. Пьют из одного стакана, закусывают тем, что есть в подвале, — брынзой и солеными помидорами.

За щедрым столом было много тостов, добрых пожеланий и искренних улыбок. А когда есть вкусная брынза и хорошее вино, то и душа поет.

Когда у молдаван земля под ногами дрожит?

Надречняночка

Вечером в парке села в честь праздника Примул сноп состоялся небольшой концерт.

Именно увидев яркое выступление народного танцевального коллектива «Надречняночка», который знают далеко за пределами Украины, мы поняли, почему у молдаван земля дрожит под ногами.

— Коллективу уже 14 лет, двенадцать из них мы носим почетное звание «народный». Молдавские танцы очень зажигательные, в них много хореографических рисунков, узоров, притопов, они очень энергичные. Так что правду говорят, что когда молдаванин бьет по земле ногами в танце, то она дрожит, — рассказал Петр Цушко-младший, руководитель «Надрічняночки».

Порадовали прекрасными выступлениями и танцевальный коллектив «Нестеруца», вокальный коллектив «Стругураш» и детский дуэт Андрей Заец и Ника Цушко.

Что такое «касса маре»?

Федор Мунтян показывает старинный забор

Утром экскурсию по селу нам устроил Федор Мунтян, староста Надрічненського старостата.

— Здесь жили мои предки, мои родители, живу и я. Было время, когда мы с женой выезжали из села, и мы могли остаться в городе, но я выбрал Надречное. Мне нравится выйти в свой двор, сорвать со своего дерева яблоко, выпить на пороге своего дома кофе. Ведь молдаване не только умелые хозяева, они еще и умелые строители. Вот этот старинный забор, например, хозяева реконструировали из старой черепицы. До сих пор сохранились такие дома, где хозяева держат древнее обустройство. Сейчас вы увидите, что такое «касса маре», — рассказал Федор Мунтян.

Анна Капталан

И пошли мы в гости к очаровательной женщине Анне Капталан и ее мужу Василию Капталану. Хозяйка открыла отдельный вход в «каса маре» — отдельные комнаты для гостей в народном стиле, и мы будто окунулись в прошлое: старинная мебель, тканые одеяла, полотенца, образы и главное сокровище хозяйки — подушки.

— Я раньше держала много гусей, собирала перья, тщательно мыла, сушила в печи после выпечки хлеба по четыре раза и набивала подушки. Они легкие, мягкие. Мне жаль их продавать. Умру, будет детям, внукам приданое, — рассказала Анна Капталан.

О свадебном наряде и румынском языке

Петр Цушко

Посетили мы и краеведческий музей. Петр Цушко-старший рассказал, что самыми дорогими для него в этом музее есть свадебное платье мамы и свадебная рубашка отца.

— Это свадебный наряд для родителей шила местная портниха, они и сейчас красивые, изысканные. Свадьбу мои родители праздновали на праздник Троицы, жили тогда тяжело, но гуляли, по традиции, три дня. Когда родители справляли золотую свадьбу, я им устроил такой же праздник, какой у них был тогда, даже музыкантов тех же пригласил. Гостей пришло много, и родители надели этот наряд. Очень было трогательно. Сейчас, к сожалению, родителей уже нет, — рассказал Петр Дмитриевич.

Посетили мы и в лицей, где встретились с Раисой Ефрем, учительницей румынского языка.

Учительница румынского языка Раиса Ефрем

— Дети изучают румынский язык с первого класса, большинство знают его с детства. Некоторые дети после школы поступают в вузы Румынии, Молдовы. Мы изучаем с детьми не только язык, литературу, но и традиции, — отметила учительница.

Каберне по-белому и каберне по-черному — в чем разница?

Какое же молдавское село без вина? Тем более, когда в нем есть винзавод.

Надречненский винный завод — это предприятие, которое предоставляет рабочие места местным и именно здесь делают каберне по-белому и каберне по-черному. А в чем разница, рассказал Ефрем Цушко, руководитель винзавода и сельхозпредприятия «ЛОЗА-ВА».

Ефрем Цушко, директор винзавода

— Каберне по-белому делается из того же винограда, что и каберне по-черному — Каберне Совиньон. Но технология отличается. Мякоть отделяется, чистый сок выбраживается и получается розе каберне по-белому — оно легкое. А для каберне по-черному сусло направляется сразу в термосбраживатель, выдерживается до 48 часов, хорошо насыщается и становится терпким и темным. Это если коротко, а вообще это непростой процесс, — пояснил Ефрем Цушко и пригласил нас на дегустацию.

После двух насыщенных дней в гостях в Надречном мне пришло в голову, что вот оно, молдавское счастье, — дружная семья, трудолюбивые, талантливые люди, зажигательные танцы, почитание традиций, вкусные мамалыга, зама и сармале и густое вино в бокале. Хотите убедиться — приезжайте в Надречное, здесь всегда рады гостям!

Храм в Надречном был построен в 1870 году и назван в честь Архангелов Михаила и Гавриила. Служба ведется на румынском, молдавском и старославянском языках. Во дворе храма есть колодец, навес которого украшен уменьшенным макетом храма.

Рядом с церковью есть источник с вкусной водой, о которой крестьяне говорят, что она может творить чудеса. Главное — загадать желание.

Справка «ОЖ»

Село Надречное находится в 166 километрах от Одессы.

Основное население Надречного — молдаване. Молдаване — это народ восточнороманской группы.

На сегодня в Украине проживает четверть миллиона молдаван, половина из которых — более 120 тысяч — в Одесской области.

Надречное было основано в 1870 году. По одной из версий, молдаване сюда переселились из Румынии, по другой — из Молдовы.

До 1944 года село называлось Чоара-Мурза, в честь двух братьев — основателей села, которые, по местной легенде, жили по обе стороны реки Сака, протекающей в центре села.

В 1944 году село переименовали в Надречное.

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