Ключевые моменты:

В Одессе 7 декабря облачно, ночью возможен небольшой дождь. Днем существенных осадков не ожидается.

В Одесской области облачно, ночью местами дождь, днем без существенных осадков, температура до +10°С.

На автодорогах ночью и утром видимость местами ограничена 1–2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 7 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 7-9°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 декабря

По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем без существенных осадков, только на юге небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем воздух прогреется до 5-10°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.

