Ключевые моменты:

  • Экологическую программу Одессы обновят с учётом военного положения и новых управленческих структур.
  • Общий бюджет составит около 294 млн грн, включая средства из городского бюджета и других источников.
  • Ключевые решения по программе будет утверждать военная администрация.

Военное положение и экология: как изменится программа в Одессе

В Одессе планируют обновить городскую экологическую программу, действующую с 2022 года. Соответствующее решение приняли на заседании исполнительного комитета городского совета.

Речь идёт о комплексной корректировке документа с учётом новых условий, в частности военного положения и создания городской военной администрации. Обновлённую программу представят на утверждение военному руководству.

Согласно проекту, изменения затронут основные параметры программы: её структуру, перечень мероприятий, источники финансирования и ожидаемые результаты. Главная задача — сделать программу более актуальной и эффективной в нынешних условиях.

Общий объём финансирования составит почти 294 миллиона гривен. Основная часть средств будет выделена из городского бюджета и экологического фонда, ещё около 100 миллионов гривен планируют привлечь из других источников.

К реализации программы привлекут сразу несколько городских структур, включая департаменты экологии, коммунального хозяйства и муниципальной безопасности, а также коммунальные предприятия и спасательные службы.

Отдельное внимание уделено системе управления: в условиях военного положения ключевые решения по экологической программе будет принимать военная администрация, что соответствует действующему законодательству.

