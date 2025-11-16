Ключевые моменты

16 ноября ожидаются умеренные возмущения, которые усилятся к вечеру.

Метеочувствительные могут ощутить дискомфорт и недомогание.

Прогноз магнитных бурь на 16 ноября

Магнитные бури – это изменения в магнитном поле Земли, возникающие под влиянием солнечной активности: вспышек, корональных выбросов и потоков солнечного ветра. Такие колебания могут вызвать проблемы с работой связи, навигационных систем и электросетей, а также усугублять самочувствие метеочувствительных людей.

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщает, что в воскресенье, 16 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

Специалисты отмечают, что магнитные колебания хуже всего переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к мигреням, бессоннице и гипертонии. Особенно осторожными следует быть беременным и пожилым людям. Во время бури может меняться атмосферное давление и электромагнитный фон. Это способно вызвать:

головные боли;

усталость и сонливость;

скачки давления;

раздражительность и бессонницу.

Лекарств от «магнитной» непогоды не существует, но справиться с симптомами можно — главное, помочь организму пережить этот период.

Чтобы легче перенести такие дни, врачи советуют:

высыпаться (не менее 7–9 часов сна),

пить больше воды,

питаться легко,

больше гулять на свежем воздухе.

Если самочувствие ухудшается — лучше измерить давление и пульс и обратиться к врачу.

Важно: активность Солнца может меняться, поэтому прогноз стоит периодически обновлять.