Ключевые моменты
- 16 ноября ожидаются умеренные возмущения, которые усилятся к вечеру.
- Метеочувствительные могут ощутить дискомфорт и недомогание.
Прогноз магнитных бурь на 16 ноября
Магнитные бури – это изменения в магнитном поле Земли, возникающие под влиянием солнечной активности: вспышек, корональных выбросов и потоков солнечного ветра. Такие колебания могут вызвать проблемы с работой связи, навигационных систем и электросетей, а также усугублять самочувствие метеочувствительных людей.
Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщает, что в воскресенье, 16 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.
Специалисты отмечают, что магнитные колебания хуже всего переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к мигреням, бессоннице и гипертонии. Особенно осторожными следует быть беременным и пожилым людям. Во время бури может меняться атмосферное давление и электромагнитный фон. Это способно вызвать:
- головные боли;
- усталость и сонливость;
- скачки давления;
- раздражительность и бессонницу.
Лекарств от «магнитной» непогоды не существует, но справиться с симптомами можно — главное, помочь организму пережить этот период.
Чтобы легче перенести такие дни, врачи советуют:
- высыпаться (не менее 7–9 часов сна),
- пить больше воды,
- питаться легко,
- больше гулять на свежем воздухе.
- Если самочувствие ухудшается — лучше измерить давление и пульс и обратиться к врачу.
Важно: активность Солнца может меняться, поэтому прогноз стоит периодически обновлять.