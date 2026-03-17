Ключевые моменты:

Через три месяца после обвала балкона на Новосельского, 91: погибла 76-летняя женщина, вторая пострадавшая готовится к операции.

Инцидент произошел в конце ноября: конструкция упала с 3-го на 2-й этаж.

Мэрия возлагает ответственность на владельцев квартиры.

Дом – памятник архитектуры в зоне ЮНЕСКО.

Смерть из-за балкона

В конце ноября 56-летняя одесситка посетила 76-летнюю соседку, чтобы обсудить проблему постоянных подтоплений. При разговоре на балконе конструкция неожиданно обрушилась. В результате женщины упали с третьего на второй этаж, а сверху посыпались обломки. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали, но она умерла вскоре после этого.

По информации прессслужбы Одесской мэрии, вторая женщина продолжает амбулаторное лечение, а впереди операция.

В мерии, со ссылкой на издание «Думская», настаивают, что уход за балконом — обязанность владельцев квартиры. Ссылаясь на статьи 151 и 177 Жилищного кодекса Украины, они подчеркивают, что владельцы и наниматели должны содержать жилье за ​​свой счет и принимать меры безопасности. Кроме этого, мэрия упоминает ст. 322 Гражданского кодекса, приказ Госкомитета от 17.05.2005 №76 и Государственные строительные нормы от 01.01.2006 с изменениями от 08.05.2009 №1, где ответственность за аварийный балкон ложится на собственника.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность с тяжелыми последствиями. Детали проверки не разглашаются из-за тайны следствия. Правда, в мэрии забыли одну деталь: дом – памятник архитектуры в зоне ЮНЕСКО с охранным договором. Соответственно, ремонт балкона требует многочисленных согласований от жильцов. Ключевое – сообщали ли они об опасности и какие ответы получили. Такие случаи нередко решают неофициально: в домах ЖКС проблемы «урегулируют» компенсациями во избежание огласки.

К слову, в ЖКС «Порто-Франковский» заверили: за последние полгода жалоб о состоянии балкона не поступало. Они отметили, что под линолеумом на балконе накапливалась влага, что и повлекло за собой разрушение.

Что говорит адвокат

Адвокат Юрий Голосов отмечает, что ответственность за балконы в старых одесских домах, как правило, солидарна. Статья 319 Гражданского кодекса утверждает «собственность обязывающего», а постановление Кабмина №712 от 05.09.2018 обязывает управляющие компании (ЖЭKi, ОСМД) проводить обследование фасадов, балконов, подвалов и крыш по меньшей мере дважды в год с актами. Однако на практике проверки формальные, состояние исторических построек плохое. Он добавляет, что балкон — часть квартиры (учитывается в техпаспорте и платежах), поэтому владелец должен следить за ним, ремонтировать или обращаться в ЖЭК. Без резервных фондов на капремонт проблемы накапливаются, а учитывая возраст одесского фонда трагедии будут повторяться, угрожая и прохожим.

Напомним, дом №91 на Новосельского (на углу Тираспольской) — памятник местного значения «Жилой дом Зоншейна», возведенный в конце XIX века по проекту Семена Ландесмана. На первом этаже были мастерская коробок, молочный магазин, артель «Трудартшмуклер», ателье и маркет «Два шага». В 2008 году во время реконструкции Тираспольской обновили фасад и крышу, но балконы владельцев не трогали.