Ключевые моменты:

Последствия атак РФ на Днепропетровскую, Сумскую и Херсонскую области.

В Волгоградской области РФ горит нефтеперекачивающая станция, атакованы объекты в Ростовской области и Луганске.

Зеленский сообщил о получении новой партии ракет для Patriot.

Буданов заявил о возможном обмене пленными на Пасху.

Удары по Днепропетровщине, Сумщине и Херсонщине: есть жертвы и разрушения

Двое погибших, трое раненых – таков итог недавних атак российских террористов на три района Днепропетровщины. Враг атаковал их почти 30 раз.

По состоянию на утро 10 апреля:

Никопольский район. В Никополе пострадал 74-летний мужчина. Из-за вечерних атак был ранен 40-летний мужчина. Оба раненых будут лечиться дома.

Оккупанты били дронами и артиллерией по Никополю, Червоногригоревской, Покровской сельской и Марганецкой громадам. Поврежден частный дом, предприятие и автомобиль.

Также вечером 9 апреля были побиты 4 многоквартирных и частных дома, амбулатория, 4 авто, торговый дом, коммунальное предприятие и 2 хозяйственные постройки.

Криворожский район. В результате удара FPV-дронов в Зеленодольской громаде поврежден частный дом.

Синельниковский район. Враг бил FPV-дронами по Николаевской громаде. Произошел пожар. Поврежден гараж и автомобиль.

Также из-за вчерашних атак в районе погибли два человека, ранен 52-летний мужчина.

Помимо этого, РФ атаковала Конотоп Сумской области, Херсонскую область и Одессу.

Сумская область, Конотоп. Зафиксировано попадание в пятиэтажку. В центре города вспыхнули пожары – горели квартиры, админздание и автомобили. Повреждены газовые сети, часть домов без газа, уничтожены минимум три авто.

Предварительно – без жертв и пострадавших, сообщил мэр города Артем Семенихин.

Херсонская область, Инженерное. Около часа ночи РФ атаковала населенный пункт ударным БпЛА. По информации ОВА, пострадала 86-летняя женщина – взрывная травма и осколочные ранения головы.

В РФ и на оккупированных территориях прогремели взрывы: что известно

В то же время, своя «движуха» были и на России: в ряде регионов РФ и на оккупированных территориях зафиксирована серия взрывов, пожаров и ударов по инфраструктуре.

В городе Гуково Ростовской области после атаки беспилотников прогремел мощный взрыв. В результате вспыхнул крупный пожар, местные жители сообщают о сильной детонации.

На временно оккупированной части Луганской области также были нанесены удары по вражеским целям, в том числе в районе поселка Перевальск.

Тем временем в Казани и ряде других регионов РФ впервые с начала полномасштабной войны объявлялась ракетная опасность.

Отдельно сообщается о «движухе» на магистральном нефтепродуктопроводе «Волгоград – Тихорецк», который является одной из ключевых артерий поставок топлива на юг России и на экспорт. По данным местных властей, в Светлоярском районе произошло возгорание емкости с нефтепродуктами на территории главной перекачивающей станции «Тингута». Очевидцы утверждают, что пожар был виден на расстоянии до 25 километров.

Атаку подтвердил путинский наместник в Волгоградской области Бочаров – заявил о возгорании емкости с нефтепродуктами в Светлоярском районе. Там находится главная перекачивающая станция (ГПС) «Тингута».

Зеленский: Украина получила новую партию ракет Patriot и ожидает усиления давления РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил журналистам, что Украина получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, весенне-летний период может быть сложным – не исключается усиление давления России как на фронте, так и в дипломатической плоскости.

Зеленский отметил, что партнеры просили Украину сократить удары по российским НПЗ из-за возможного влияния на мировые цены на нефть, однако, по его оценке, такие атаки не оказывают существенного влияния на рынок.

Помимо этого, глава государства сообщил о 10-летних соглашениях о безопасности с тремя странами Ближнего Востока и планах по энергетическому сотрудничеству. Отдельно он отметил, что ремонт нефтепровода «Дружба» планируется завершить до конца весны, тогда как поврежденные резервуары восстановить быстро невозможно.

Среди ключевых гарантий безопасности Зеленский назвал обязательства США в случае повторного вторжения РФ и усиление систем ПВО. Он также заявил, что РФ планирует попытки продвижения в Донецкой области и возможное создание буферной зоны на севере Украины, однако, по его словам, ресурсов для этого недостаточно.

По оценке президента Украины, Россия продолжает наращивать войска, но несет сопоставимые потери ежемесячно, а при отсутствии успехов может усилить атаки дронами. Также он заявил о сохраняющемся дефиците бюджета РФ, который не компенсируется даже при смягчении санкций.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также наши воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 2232 беспилотных летательных аппарата, 183 единицы автомобильной техники.

Буданов: возможен обмен пленными на Пасху и визит переговорщиков из США

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что примерно на Пасху может состояться новый обмен пленными, а еще через неделю в Украину планируется визит американских переговорщиков.

В интервью журналистам он также отметил, что не считает дроны решающим фактором, способным самостоятельно завершить войну.

По его словам, обострение конфликта на Ближнем Востоке оказалось выгодным для России.

Буданов добавил, что переговорный процесс продолжается, однако итог может оказаться либо «очень хорошим, либо очень плохим» для Украины.

