Главное коротко:

Великобритания, Франция, Италия, Испания и Канада не поддержали предложение НАТО по дополнительной помощи Украине.

План Марка Рютте хотели вынести на саммит НАТО в июле, но теперь его реализация под вопросом.

За сутки на фронте произошло 233 боевых столкновения.

В Киеве после ночной атаки пострадали 87 человек, погибли две женщины.

НАТО не смогло согласовать новый пакет помощи Украине

Министры стран НАТО на этой неделе обсуждали предложение Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о военной помощи Украине. Иемцматива заключалась в том, чтобы страны альянса направляли 0,25% ВВП.

По данным The Telegraph, инициативу поддержали как минимум семь государств. Речь идет о странах, которые уже сейчас тратят на поддержку Украины больше 0,25% ВВП. Среди них — Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Балтии.

Однако для принятия решения в НАТО требуется единогласная поддержка всех членов альянса. В итоге предложение заблокировали Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

Официально причины блокировки плана не называются. При этом The Telegraph пишет, что это стало ударом по репутации Великобритании как одного из главных союзников Украины.

Издание напоминает, что ранее правительство Кира Стармера уже критиковали за решение временно разрешить закупки авиационного и дизельного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах.

Несмотря на отказ поддержать новую инициативу НАТО, премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее обещал ежегодно выделять Украине не менее 3 млрд фунтов стерлингов. Это примерно соответствует 0,1% британского ВВП.

Марк Рютте рассчитывал, что инициативу утвердят на саммите НАТО, который пройдет 7–8 июля. Однако после отказа нескольких крупных стран шансы на принятие плана заметно снизились.

Сейчас часть союзников продолжает выступать за увеличение военной помощи Украине, но единой позиции внутри НАТО пока нет.

После ночной атаки на Киев выросло число пострадавших

В Киеве количество пострадавших после атаки в ночь на 24 мая выросло до 87 человек, среди них есть дети. Под удар также попали культурные учреждения столицы и жилые кварталы.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки в ночь на 24 мая в Киеве повреждения зафиксировали на 49 объектах гражданской и административной инфраструктуры.

Наиболее серьезные разрушения произошли в Шевченковском районе столицы. Там после попадания был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. Спасатели достали из-под завалов тела двух погибших женщин.

Количество пострадавших выросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних.

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются. Спасатели уже разобрали 165 квадратных метров разрушенных конструкций. Кинологи обследовали более 100 квадратных метров территории, а психологи ГСЧС оказали помощь более чем сотне пострадавших.

Россия атаковала культурные объекты Киева

После ночного обстрела повреждения получили сразу несколько известных культурных учреждений столицы.

По информации Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, пострадали:

Национальный художественный музей Украины;

Национальная филармония Украины;

Национальная музыкальная академия Украины;

Национальный центр «Украинский Дом»;

Национальная библиотека имени Ярослава Мудрого;

Киевская опера;

Национальный музей «Чернобыль».

Также повреждены архитектурные памятники — Контрактовый дом и Почтовая станция.

Ситуация на фронте: более 230 боестолкновений за сутки

Генштаб ВСУ сообщил, что за последние сутки на фронте произошло 233 боевых столкновения.

Россия нанесла один ракетный удар с применением 89 ракет, а также 89 авиаударов. Кроме того, армия РФ сбросила 261 управляемую авиабомбу, использовала тысячи дронов-камикадзе и почти три тысячи раз обстреляла позиции украинских военных и населенные пункты.

По данным украинской стороны, за сутки Россия потеряла еще 1020 военнослужащих. Также были уничтожены танки, артиллерийские системы, беспилотники, ракеты и военная техника.

Этой ночью силами ПВО над Украиной сбиты 246/262 беспилотника (94%), которые враг запустил с 7 направлений — ПС. Зафиксировано попадание 10 «шахедов» на 9 локациях.

На Сумщине в результате обстрелов один человек погиб, еще 4 получили ранения — Нацполиция. В Запорожье — изуродованная инфраструктура сгорела машина, в Харьковской области — 4 пострадавших.