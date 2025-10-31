Ключевые моменты:

Завтра, 1 ноября 2025, в некоторых регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», графики часовых отключений и ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

Для Одессы и области на данный момент отключения не запланированы, однако при изменении ситуации компания ДТЭК пообещала предупредить потребителей заранее.

По информации компании «Укрэнерго», время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики часовых отключений:

с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом 0,5 очереди;

Графики ограничения мощности:

с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

О введении ограничении для Одессы и Одесской области на момент написания данной новости компания ДТЭК не информировала.

В то же время не следует забывать о том, что в связи с продолжающимися вражескими атаками на энергообъекты ситуация может измениться в любое время.

В ДТЭК напоминают: в случае изменения ситуации, об этом будет оповещено заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там также будут доступны графики отключений в случае введения ограничений.

