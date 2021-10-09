Новый спикер и суд над Трухановым: главные новости Одессы за 8 октября

В пятницу, 8 октября 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях Одессы и региона.
На выходных в Одессе откроют 11 центров массовой вакцинации
Суд не избрал меру пресечения для мэра Геннадия Труханова, которого обвинили в махинациях с землей
Сам Труханов назвал «беззаконным» возбужденное против него дело
В Одессе закрывают на ремонт улицу Черняховского. Мы объясняли, как будет ходить транспорт
Также и одесскую улицу Артиллерийскую закроют на 3 дня
На одесских крышах нашли мумию и скелет
В Одессе возле консульства Грузии требовали освободить Саакашвили
Над Украиной будет виден самый яркий «звездный дождь» октября
Веховная Рада выбрала нового спикера
Мы сообщили неожиданные итоги соцопроса о том, что беспокоит одесситов
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