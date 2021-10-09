Новый спикер и суд над Трухановым: главные новости Одессы за 8 октября

Дом на одесской Успенской: монументальные балконы и пропавший флагодержатель (фото) Фасад это величественного одесского дома на Успенской, 7 трудно рассмотреть полностью: мешают не менее величественные деревья. Хотя молодые деревья, как мы все же рассмотрели, изучая этот красавец-дом, памятник архитектуры, уже успели прорости и на крыше. ПОДРОБНЕЕ