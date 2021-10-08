Над Украиной будет виден самый яркий «звездный дождь» октября – когда и где любоваться?

Вечером пятницы 8 октября и в ночь на субботу, 9 октября, над Украиной будет виден метеорный поток одного из самых ярких звездопадов октября. Внимательный наблюдатель сможет заметить красноватые медленные метеоры Дракониды.

По данным ученых, в октябре в небе над Украиной можно наблюдать два зрелищных метеорных потока – Ориониды и Дракониды. Активность первого приходится на период со 2 октября по 7 ноября, а второго – с 6 по 10 октября.

Где наблюдать звездопад Дракониды

Пик звездопада Дракониды выпадает на 8-9 октября.

Метеоры лучше всего наблюдать вдали от городских огней, на открытом пространстве: у берегов водоемов, в лесу или в поле. Делать это можно сразу после захода Солнца и после полуночи.

Отчего возникают «звездные дожди»

Метеорный поток Дракониды случается в Северном полушарии. В 1998 году вспышка активности этого метеорного потока достигала 700 метеоров в час.

Метеоритные дожди возникают, когда Земля движется сквозь облако кометных обломков. В данном случае метеорный поток происходит от обломков кометы 21 P/Giacobini-Zinner.

Другие «астрономические» новости «Одесской жизни»:

Источник: Информатор