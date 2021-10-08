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В Одессе возле консульства Грузии требовали освободить Саакашвили

В Одессе возле консульства Грузии требовали освободить Саакашвили

Под стенами Генконсульства Грузии в Одессе 8 сегодня прошел митинг в поддержку экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Политик сейчас пребывает под арестом в Грузии. Протестующие считают, что власти страны это сделали по требованию Российской федерации. Потому участники митинга требовали освободить Михаила Саакашвили и других заключенных, которые, по их мнению, незаконно лишены свободы по политическим мотивам.

Обвинения против Михаила Саакашвили участники митинга считают надуманными и уверены, что так нынешние е власти Грузии хотят избавиться от сильного политического соперника.

Что касается уже вынесенных судом приговоров, их, по мнению общественного активиста и бывшего кандидаты в мэры Одессы Олега Михайлика, скоро отменят в Европейском суде как незаконные.

Многие участники сегодняшнего протеста представляют партию «Рух нових сил», созданную Михаилом Саакашвили в Украине.

Олег Михайлик также упомянул о роли Михаила Саакашвили в борьбе с нынешним мэром Одессы Геннадием Трухановым.

По его словам Саакашвили много сил потратил на то, чтобы Геннадий Труханов был привлечен к ответственности. И нынешний процесс против одесского мэра, это, по мнению Михайлика, также и заслуга одесского экс-губернатора.

Не отрицает причастность Саакашвили к нынешним обвинениям против него и сам Геннадий Труханов. Городской голова считает, что именно бывший глава области первым инициировал против него преследования. Которые, он, Геннадий Труханов, также считает беспочвенными и незаконными.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала Михаила Саакашвили задержали в Грузии и пометили за решетку.

Политик прилетел на родину, чтобы поддержать своих сторонников. Он призвал соотечественников проголосовать 2 октября, а 3 октября выйти на митинги, чтобы отстоять свой выбор, если окажется, что результаты фальсифицируют.

Грузинские же власти сдержали свое обещание арестовать Саакашвили. Дело в том, что на родине он заочно приговорен тюремному заключения по двум уголовным делам, касающимся его деятельности как президента страны в 2004-2007 годах.

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Фото «Думской»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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