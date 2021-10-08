На выходных в Одессе откроют 11 центров массовой вакцинации – адреса

В ближайшие выходные, 9 и 10 октября, в Одессе будут работать 11 пунктов массовой вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Центры массовой вакцинации будут работать с 9:00 до 18:00 часов по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж);
- ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10;
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
- ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) горбольницы №1;
- ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса».
Как попасть на прививку от COVID-19
В горздраве напоминают, что вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.
Для прививок в достаточном количестве есть вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и Coronavac.
Для удобства одесситов организована онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.
Как сообщалось ранее, на утро пятницы, 8 октября, в Одесской области выявили 1418 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19) против 1059 сутками ранее.
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