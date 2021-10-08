В Одессе закрывают улицу Черняховского – как будет ходить транспорт

В субботу и воскресенье, 9 и 10 октября, в Одессе в связи с временным закрытием улицы Черняховского изменятся ряд маршрутов городского общественного транспорта. Об этом информирует департамент транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии города.

Напоминаем, что в связи с проведением капитального ремонта асфальтобетонного покрытия улицу Черняховского полностью закроют для проезда с 4:00 9 октября до 22:00 10 октября.

Троллейбусы и маршрутки пустят в объезд улицы Черняховского

В указанный период троллейбусы и маршрутки будут курсировать следующим образом:

Троллейбус № 7

в сторону ул. Л. Толстого – от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, пр. Гагарина, пр. Шевченко и далее по маршруту;

в сторону ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги, Адмиральский проспект и далее по маршруту.

Троллейбус № 9

в направлении движения к ул. Ришельевской – от 5-й ст. Фонтанской дороги, на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, пр. Гагарина, пр. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Канатной на Итальянской бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги, Адмиральский проспект и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №115:

в направлении движения к Аркадии – от пр. Шевченко на пл. Десятого апреля (конечная остановка);

в направлении движения к с. Сахарному – от пл. Десятого апреля на пр. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №146:

в сторону ул. Давида Ойстраха – от ул. Чубаевской на ул. Посмитного, ул. Генуэзскую, пл. Десятого апреля, пр. Шевченко и далее по маршруту;

в сторону ул. Вильямса – от пр. Шевченко на пл. Десятого апреля, ул. Генуэзскую, ул. Посмитного, ул. Чубаевскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №185:

в направлении движения к Соборной площади – от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, пр. Гагарина, пр. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к Мемориалу 411-й батареи – от пр. Шевченко на пр. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №242:

в направлении движения к ул. Паустовского – от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, пр. Гагарина, пр. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к Больнице водников – от пр. Шевченко на пр. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.

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Фото с Facebook-страницы Александра Прохорова