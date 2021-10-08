«Закладки», пробки и Труханов – лучший мэр: неожиданные итоги соцопроса одесситов

Одесситы назвали главной проблемой города так называемые «закладки» (распространение наркотиков), заторы на дорогах и аварийные здания. При этом большинство горожан поддерживают действующего мэра Геннадия Труханова.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией «Нью Имедж Маркетинг Груп» по заказу Украинского института будущего.

Проблема наркотиков – на первом месте

Согласно приведенным данным, наркотические «закладки» беспокоят 45% опрошенных горожан, а 38% опрошенных назвали главной проблемой города заторы на дорогах, отсутствие транспортных развязок и скоростного трамвая; 35% назвали главной городской проблемой аварийные здания и старый фонд; столько же горожан беспокоит проблема с канализацией и строительством очистных сооружений.

Далее следуют отсутствие мусороперерабатывающего завода (29% опрошенных), плохое состояние маршруток и качество дорог (по 28%).

Наименее, судя по данным опроса, одесситов волнует плохое уличное освещение (11% опрошенных), нехватка парков и скверов (10%) и засилье внешней рекламы в исторической центре города (8%).

Труханов – лучший?

При этом подавляющее большинство горожан поддерживают действующего мэра Геннадия Труханова. Так, 47% считают его лучшим из всех одесских городских голов за время независимости Украины. На втором месте оказался Эдуард Гурвиц – за него отдали голоса 17% опрошенных – и Руслан Боделан (6%).

Ранее мы рассказывали, как жители Одессы ответили на вопрос о том, каким видом транспорта они пользуются. В итоге выяснилось, что треть одесситов «портит жизнь» всем остальным.

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