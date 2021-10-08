Отставка спикера, друзья мэра и новое подорожание: главные новости Одессы за четверг 7 октября

В четверг, 7 октября 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие новости как Одессы, так и Украины в целом.

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отправили в отставку. За такое решение проголосовали 284 депутата.

Стали известны имена «друзей Труханова», подозреваемых в хищениях земли и злоупотреблении служебным положением.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед Высшим антикоррупционным судом Украины о заключении под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова с возможностью выйти на свободу под залог.

Тарифы на услуги городского электротранспорта в Одессе повысятся с 1 ноября 2021 года.

Между тем, запуск электробусов по Балковской городские власти отложили.

В детскую областную больницу поступили препараты для лечения COVID-19.

Борец вольного стиля из Одессы Магамед Закариев занял третье место на Чемпионате мира в Осло. Награда спортсмена стала первой для сборной Украины на чемпионате мира-2021 по борьбе.