Одесскую улицу Артиллерийскую закроют на 3 дня

С сегодняшнего дня, 8 октября в Одессе закроют для проезда участок улицы Артиллерийской.

Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова 7 октября 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Причина закрытия улицы Артиллерийской

Улицу Артиллерийскую закроют для проезда с 20:00 часов пятницы, 8 октября, до 6:00 часов понедельника, 11 октября. Нельзя будет проехать на участке между улицей Краснова и Фонтанской дорогой.

В горсовете пояснили, что это связано с переключением жителей домов от ведомственной котельной «Завод № 46» к котельной «Шампанский переулок».

Какие улицы Одессы закроют на выходные

Как сообщала «Одесская жизнь», в ближайшие выходные дни, 9 и 10 октября, в Одессе закроют для проезда улицу Черняховского – здесь будут укладывать асфальт.

Также напомним, что в субботу, 9 октября, и в воскресенье, 10 октября, будет сложно проехать по улице Осипова на участке от улицы Еврейской до улицы Жуковского – там коммунальное предприятие «Горзелентрест» будет проводить комплексное обрезание зеленых насаждений.

Другие новости о ремонтных работать на улицах Одессы: