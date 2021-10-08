Заседание ВАКС, на котором должны были определить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, длилось весь день. Но судьи так и не приняли решения. Рассмотрение вопроса продолжится 12 октября.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) так и не вынес сегодня решения о мере пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и управляющего делами исполнительного комитета Одесского горсовета Олега Брындака.

Муниципальных чиновников обвиняют в махинациях с землями Одесской территориальной громады, которые нанесли ущерб в сотни миллионов гривен.

Орган досудебного расследования заявил, что на данный момент под подозрением находятся 16 человек, а вероятный ущерб составляет 689 млн грн.

Обвинение требует ареста Геннадия Труханова, или залога в 120 миллионов грн. Но в перерыве между заседанием мэр Одессы заявил прессе, что такой суммы денег для внесения залога у него нет. С другой стороны, он отметил, что в ходе заседания он так и не услышал какие законы нарушил.

Я не услышал в суде и не понял свою роль в преступной организации: что же я такого сделал, нарушил? Одни какие-то предположения, что я мог, или что я что-то не так подписал. Но что же подписал – не говорят. Сегодня в Одессе идет борьба, и идет она давно,

— сказал мэр Одессы

Ранее в видеообращении Геннадий Труханов назвал врученное ему подозрение «беззаконным».

Он пояснил, что многие в городе и стране хотят уничтожить местное самоуправление в Одессе. Мэр Одессы упомянул застройщика, который любит устанавливать огромные буквы на «хрущевки» 21-го века, а также «разнокалиберных киевских и одесских политиков» и директора НАБУ Артем Сытник, который сам, по словам Геннадия Труханова, является осужденным коррупционером.

Упомянул одесский городского голова и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме По мнению Геннадия Труханова, именно Саакашвили начал преследовать одесские городские власти, и эти преследования продолжаются до сих пор.

Прокуратура не в первый раз выдвигает обвинения против руководителя Одессы. Ранее его обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл — суд снял с мэра Одессы все обвинения.

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