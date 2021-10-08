Рада выбрала нового спикера – кто им стал?

Главу парламента Дмитрия Разумкова отправляют в отставку: в чем причина? Верховная Рада начала процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста главы парламента. Депутаты собрали нужное количество подписей и намерены как можно скорее решить этот вопрос. ПОДРОБНЕЕ

Что означает статус основного союзника США вне НАТО? Верховная Рада не будет просить Конгресс США о предоставлении статуса союзника вне НАТО. Об этом стало известно на внеочередном заседании парламента 8 сентября. И хотя инициативу отклонили, она успела наделать много шума в прессе. ПОДРОБНЕЕ

В Украине собираются жестко карать живодеров – Рада подготовила законопроект В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2351 об усилении борьбы с жестоким обращением с животными. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними. ПОДРОБНЕЕ