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Рада выбрала нового спикера – кто им стал?

Рада выбрала нового спикера – кто им стал?

Сегодня, 8 октября, Верховная Рада Украины утвердила в должности спикера парламента депутата от партии президента «Слуга народа» Руслана Стефанчука. За назначение Стефанчука отдали голоса 261 народный депутат.
Об этом стало известно в ходе заседания Рады.

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Кандидатуру Стефанчука выдвинули «слуги народа». Сам он накануне заявил, что не подал ни одного законопроекта с коррупционными рисками.

Кто мог бы стать спикером Рады?

Кроме Стефанчука, на должность спикера украинского парламента претендовали двое представителей «Европейской солидарности» – одесский депутат Алексей Гончаренко (его поддержали 44 нардепа) и нардеп из Днепра Яна Зинкевич (146 голосов). Предлагались еще Ярослав Железняк от партии «Голос» и экс-«слуга», ныне внефракционный депутат Гео Лерос. Но они сняли свои кандидатуры с голосования.

Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслану Стефанчуку 45 лет, он – уроженец Тернополя, по образованию юрист, доктор юридических наук.

Перед президентскими выборами 2019 года Стефанчук присоединился к команде Владимира Зеленского, с которым знаком еще со студенческих лет. Позже занимал должность представителя президента в Верховной Раде (перед голосованием по смене спикера Рады президент освободил его от этой должности), с августа 2019 года – первый заместитель главы парламента.

Напомним, 7 октября Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Позже он заявил, что хотел бы работать в комитете по вопросам свободы слова. Но пока Разумков еще не подавался ни в один комитет.

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Фото: Телеграм-канал Избирком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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