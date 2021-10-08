Труханов назвал «беззаконным» возбужденное против него дело – обнародовано видеообращение к одесситам (видео)

Сегодня, 8 октября, накануне судебного заседания по избранию меры пресечения, мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видеообращение к одесситам.

Это видео опубликовано на странице мэра в Facebook.

Врученное ему подозрение городского голова Одессы назвал «беззаконным» и пояснил, что многим хотелось бы уничтожить местное самоуправление в Одессе. В частности, по словам мэра, в этом замешаны многие застройщики, а также «разнокалиберные киевские и одесские политики» и осужденный директор НАБУ Артем Сытник.

При этом Труханов отмечает, что, согласно результатам соцопросов его как мэра города поддерживают большинство одесситов. Он выразил надежду, что «закон и здравый смысл победят, и мы достойно пройдем это искусственно созданное испытание».

В чем обвиняют мэра Одессы

Как сообщалось ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед Высшим антикоррупционным судом Украины о заключении под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова с возможностью выйти на свободу под залог в 120 млн грн.

Заседание суда проходит в эти минуты в Киеве.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о причастности городского головы Одессы и еще 15 человек, в том числе чиновников мэрии, к хищениям земельных участков в Одессе.

Фигурантам дела инкриминируют создание преступной организации, злоупотребление служебным положением, хищение имущества, легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем, а также получение и предоставление неправомерной выгоды.

По данным НАБУ, речь идет о выведении из бюджета города 131 млн грн и передаче под застройку почти 16 га земли. Сумму нанесенного ущерба оценили в 689 млн грн.