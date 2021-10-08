На одесских крышах нашли мумию и скелет

В Одессе на улицах Яши Гордиенко и Семена Палия обнаружили останки двух человек. В обоих случаях трупы нашли на чердаках домов.

На мумифицировавшееся тело в доме №1Д на улице Яши Гордиенко наткнулись сотрудники Инфоксводоканала. Это пятиэтажка на два подъезда.

Тело выявили во время проведения ремонтных работ. На место вызвали полицию и медиков из скорой помощи. Кем был погибший мужчина, не известно. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Но точные причины смерти укажет уже судмедэксперт. Пока открыло уголовное дело по ч.1 ст. 115 (убийство) с пометкой «естественная смерть».

Одежда покойного сохранилась лучше, чем тело. На мужчине были светлый свитер, черные брюки, черные носки, желтая куртка.

А вот на чердаке дома на Семена Палия нашли уже, по сути, скелет. Определить пол трупа и причину смерти смогут только после судмедэкспертизы. А вот одежда сохранилась – это черная куртка и джинсы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что диггеры во время свадебной вечеринки в одесских катакомбах обнаружили, предположительно, женский скелет.

Источник: «Думская»

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