Ключевые моменты:

Уже с 1 января линия 103 получила значительно больше звонков.

В новогоднюю ночь провели сложные перевозки тяжелых пациентов в другие регионы.

Медики работали без выходных, обеспечивая непрерывную и безопасную помощь.

Как одесская «экстренка» встретила 2026 год

Начало 2026 года для службы экстренной помощи Одесской области выдалось крайне напряженным. В Центре экстренной медицины и медицины катастроф сообщили, что количество вызовов существенно увеличилось с первых минут нового года. Однако самым сложным вызовом стала необходимость срочной межрегиональной транспортировки пациентов в критическом состоянии.

Две специализированные бригады отправились по маршруту Одесса — Львов. Под постоянным медицинским мониторингом находились пациенты с крайне тяжелыми термическими травмами (ожоги 40% и 80% тела).

Благодаря четкой координации с диспетчерами и слаженной работе парамедиков, пострадавших удалось безопасно доставить в профильное лечебное учреждение.

В центре экстренной помощи выразили искреннюю благодарность всем сотрудникам, которые встретили 2026 год на работе: врачам, парамедикам, экстренным медицинским техникам и диспетчерам.

