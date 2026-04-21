Ключевые моменты:
- В больнице №10 Одессы создают высокотехнологичный Ожоговый центр.
- Ежегодно спасают более 500 пациентов с тяжелыми ожогами, проводят реконструктивные операции и пересадку кожи.
- Планы расширения: кровати с 30 до 55; новое отделение реконструктивной хирургии на 15 мест.
- Финансирование от международных благотворителей.
Будут помогать международные партнеры
В городской клинической больнице №10 Одессы планируют создать высокотехнологичный Ожоговый центр. Ожоговое отделение больницы является ключевым подразделением, где ежегодно спасают более 500 пациентов с тяжелыми ожогами. К слову, в медучреждении систематически проводят сложные операции по реконструкции и пересадке кожи. Однако из-за интенсивной нагрузки отделению срочно требуется расширение. Именно поэтому целью реконструкции является превращение отделения в полноценный ожоговый центр с передовыми условиями. В планах также:
- увеличить количество коек с 30 до 55;
- открыть отдельное отделение реконструктивной хирургии на 15 мест;
- оснастить новейшими аппаратами для дыхательной поддержки, мониторинга и гидрохирургическими системами для обработки ран.
Добавим, что оборудование одесскому медицинскому учреждению помогут приобрести благотворители.
Напомним, всего за семь дней в регионе зафиксировали 98 случаев нападений животных — это на четверть больше, чем раньше. Ситуацию обостряет появление бешенства.