Ключевые моменты:

У берегов Одесской области не прекращается поиск и обезвреживание российских морских мин.

Во время таких операций экипажи рискуют не только из-за взрывчатки, но и из-за атак российских беспилотников.

Военные считают, что на полное очищение Черного моря могут уйти десятилетия.

Российские дроны и мины: какие риски остаются в Черном море

Украинский военный корабль выходит в море у берегов Одессы не только для поиска мин. Команда постоянно следит за небом — в любой момент могут появиться российские беспилотники. Об этом пишет The Times в репортаже о работе украинских экипажей по разминированию Черного моря.

По словам военных, Россия установила тысячи морских мин в акватории Черного моря возле Одесской области — районе, который остается критически важным для экспорта украинского зерна. Кроме мин, под водой могут находиться артиллерийские снаряды, ракеты и другие опасные объекты.

Военные рассказывают, что сегодня главная угроза во время таких миссий — не только сами взрывоопасные предметы. Член экипажа с позывным «Винни» рассказал, что российские дроны неоднократно появлялись совсем рядом.

«Вражеские беспилотники охотятся за нами. Это самая большая опасность. Их сбивали прямо перед нами три раза. Но мы пытаемся уйти, прежде чем они подойдут так близко».

Для поиска опасных объектов экипаж использует подводный беспилотник Sea Fox — аппарат, который передает изображение с морского дна в режиме реального времени.

Военные объясняют, что стараются использовать технологии вместо работы водолазов.

«У нас есть команды водолазов, но мы должны защищать этих людей, поэтому чаще используем беспилотники», — рассказал один из моряков с позывным «Дисней».

Во время одной из операций экипаж проверял два подозрительных объекта возле порта Одессы. В итоге оказалось, что это были обычные камни. Но такие проверки остаются необходимыми.

Разминирование Черного моря может занять десятилетия

Военные говорят, что даже после окончания войны полностью очистить море быстро не получится. По их словам, здесь до сих пор находят морские мины времен Второй мировой войны.

Несмотря на опасность, пляжи Одессы продолжают работать и привлекать отдыхающих. Но риск остается высоким — прошлым летом люди уже погибали после подрыва на морских минах.

Командир экипажа говорит, что украинские военные уже накопили уникальный опыт, которым готовы делиться с партнерами.

А «Винни» признается, что за время службы изменилось только одно — отношение к страху: «Сначала я нервничал. Но сейчас уже знаю, как действовать в сложных ситуациях».

И добавляет:

«Даже одна мина может стоить кому-то жизни или уничтожить корабль. Поэтому мы должны обезвредить их все. Неважно, сколько времени это займет».

