Новая угроза, языковой скандал и стрельба в парке: главные новости Одессы и не только за 22 февраля

О чем писала «Одесская жизнь» во вторник, 22 февраля 2022 года?
Совет федераций РФ получил обращение президента Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом. Это обращение Путин направил в Совфед «в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между РФ и псевдореспубликами «ДНР» и «ЛНР».
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. В частности, он заявил, что признание РФ независимости террористических «ЛДНР» нарушает суверенитет и территориально целостности Украины.
А президент США Джо Байден уверен, что своими действиями Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.
Два депутата Одесского городского совета – Алексей Еремица и Роман Сеник, сообщили, что получили требования объяснить причину использования ими негосударственного языка во время аппаратного совещания в мэрии.
Сотрудники КУ «Муніципальна варта» задержали 4 человек, развлекавшихся стрельбой в одесском Стамбульском парке.
Благотворительный фонд «Корпорация монстров» готов помочь украинцам, которые решать выехать с территории Донбасса в случае усиления там боевых действий.
В старейшем одесском Дюковском парке сейчас хлопотно: там начался первый этап реконструкции и благоустройства.
Одесское коммунальное транспортное предприятие «Одесгорэлектротранс» уже по традиции признали лучшим в Украине.
Завершился III международный фестиваль «Зимний променад в Одесской опере».
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