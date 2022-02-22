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В одесском Дюковском парке началась реконструкция с благоустройством

В одесском Дюковском парке началась реконструкция с благоустройством

В старейшем одесском Дюковском парке сейчас хлопотно: там начался первый этап реконструкции и благоустройства.

Рецепты

Основные работы сейчас ведутся у круглого (малого) пруда. Там ограждена часть территории. Многие аллеи неподалеку уже могут похвастаться новой плиткой, другие — пока только в ожидании нового покрытия. Штабеля с плиткой стали новой «приметой» сегодняшнего дня в Дюковском парке, равно как и оградительные ленты.

О том, что Дюковский парк ожидает реконструкция и благоустройство, нам в очередной раз сообщили в декабре прошлого года.

Тогда вице-мэр Дмитрий Жеман заявил о намерении городских властей Одессы реконструировать Дюковский парк. По словам Жемана, первый этап реконструкции Дюковского парка должен начать осуществляться в начале 2022 года, что мы и видим сегодня на деле.

В парке снова будут чистить пруды, подрезать и омолаживать зеленые насаждения, восстанавливать пешеходные дорожки и зоны. Обещают восстановить и наружное освещение в парке.

Тогда же нас известили, что Одесский горсовет и арендатор (ООО «Центр «Катюша») разработали план, по которому в первую очередь предполагается отремонтировать аллеи вокруг малого озера.

О том, что старейший Дюковский парк давно нуждается в обновлении, «Одесская жизнь» рассказывала неоднократно:

Одесский Дюковский парк: от Музея китобоев до «Bandidos»

Одесский Дюковский парк: пруд чистый – пруд грязный

Спилили деревья, высушили пруд: одесситы требуют привести в порядок Дюковский парк

Дюковский: каковы перспективы одного из старейших парков Одессы?

Маевка в Дюковском парке в Одессе: увядающая история и шашлык с любовью

Фото Марии Котовой

 

 

 

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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