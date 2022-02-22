Президент США: Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину

Президент США Джо Байден уверен, что своими действиями российский президент Владимир Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину. На это он попросил разрешение у Совбеза РФ.

Об этом глава Белого дома заявил в своем экстренном обращении сегодня, 22 февраля 2022 года.

Байден: Угроза вторжения РФ в Украину остается в силе

По словам Байдена, он не исключает, что может быть неправ, однако видит, что Россия продолжает эскалацию и до сих пор представляет угрозу для больших украинских городов, в том числе и для Киева.

Также он отметил, что в последние дни Россия значительно увеличила количество провокаций, а затем Путин через парламент получил разрешение официально использовать российские войска за границей, и таким образом, по мнению американского президента, РФ может оправдать новое вторжение в Украину. При этом он отметил, что «еще есть время, чтобы предотвратить наихудший сценарий».

Президент США о введении пакета «жестких санкций» в отношении РФ

Кроме того, Байден заявил о введении нового пакета санкций – ими США отвечают на признание Россией «независимости» так называемых «ЛДНР».

Он отметил, что санкции против РФ коснутся суверенного долга РФ и российских элит. По словам американского президента, это не позволит России брать займы на внешних рынках. Кроме того, с завтрашнего дня попадут под санкции люди, «которые участвовали в признании «независимости».

Также президент США отметил, что договорился с руководством Германии о том, что газопровод «Северный поток-2» не будет ратифицирован.

По словам Байдена, это лишь первый пакет санкций в отношении РФ, и если эскалация конфликта будет продолжаться, они будут расширены.

Байден: «Путин перекрутил историю»

Также Байден резко раскритиковал действия российского президента Путина.

«Кто он такой? И кем он себя возомнил? Как он может признать территории независимой страны отдельными государствами?»,

– заявил Байден.

При этом президент США отметил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине в сфере обороны, но не имеют желания сражаться с РФ. При этом Байден подчеркнул, что США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО».

«Вчера мир четко услышал перекрученную интерпретацию истории со стороны Путина… Он напрямую поставил под сомнение право Украины на существование. Без сомнения, Россия – агрессор»,

– сказал Байден.

В то же время он выразил надежду, что «дипломатия еще сработает».

Напомним, на днях Джо Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину.

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