В Одесском оперном театре прошел «Зимний променад»

Завершился III международный фестиваль «Зимний променад в Одесской опере»
И для взрослых, и для детей
В Одесском театре оперы и балета создали ряд проектов с целью популяризации оперы — как музыки высшего качества и воспитания собственного зрителя.
Частью этой серии стали зимние фестивали. Их авторы — генеральный директор театра Надежда Бабич и главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич. Им удалось успешно реализовать направление популяризации оперного искусства.
III Международный фестиваль «Зимний променад» стал вдохновенной прогулкой по миру театрального искусства. Это подтверждает программа фестиваля. Премьерные балеты:
«Шехерезада», «Жар-Птица», темпераментные «Болеро» и «Кармен-сюита», опера «Набукко», которую дирижировал приглашенный маэстро, лауреат конкурса Тосканини Виталий Алексейонок, опера «Мадам Баттерфляй» (работа международной команды постановщиков), пользовались у публики неизменным успехом.
Для маленьких зрителей заработал проект «Семейный клуб», призванный обеспечить преемственность в передаче культурных традиций. Незабываемым событием для детей стала познавательно-развлекательная программа «Путешествие в оркестр».
Итальянское продолжение «Зимнего променада»
Отметим, что «Зимний променад» получил свое продолжение в итальянском городе Триесте. В дни фестиваля в Театре Джузеппе Верди состоялись гастроли балетной группы одесского театра, под руководством главного дирижера Одесской оперы Вячеслава Чернухо-Волича и дирижера Игоря Чернецкого.
Итальянским зрителям были представлены балеты Ж.Бизе-Р.Щедрина «Кармен-сюита» и премьера балета М.Римского-Корсакова «Шехеразада».
Итальянские СМИ отметили, что «Одесский национальный академический театр оперы и балета – одно из самых престижных и уважаемых заведений культурного сектора в Европе».
Какие события ждут нас в Одесской опере
В ближайшее время поклонников Одесского Оперного ждет немало сюрпризов. 26, 27 марта состоится мировая премьера оперы «Катерина» на музыку современного украинского композитора А. Родина.
В апреле стартует новый трехдневный фестиваль «Орган. Барокко плюс». Летом одесситов и гостей города на встречу с искусством пригласит уже полюбившийся фестиваль «Оксамитовый сезон в Одесской опере».
В июне впервые в Одессе пройдет I первый Международный конкурс молодых оперных певцов, организованный Одесским оперным театром.
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Автор — Александр ФЕДОРОВ
Фото пресс-службы Одесского театра оперы и балета
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